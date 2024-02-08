　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／台中雙桶屍！死者遭割頸轟頭　他醉後驚吐：我殺了2人

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中雙桶屍命案主嫌徐德益，一二審均遭法官判處死刑。（圖／資料照）

記者陳韻如／綜合報導

台中市2020年一起駭人聽聞的「雙桶屍案」震驚社會！16歲的蔡姓少女以及54歲的黃男，先後遭到主嫌徐德益及共犯王閔正虐殺，將屍體裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。徐王兩人一、二審判處死刑和無期徒刑，不過王嫌部分再提上訴，目前最高法院撤銷原判，發回更審，全案仍在積極審理中。

案件源於2020年底，當時王閔正醉酒向朋友透漏，他3年前的女友已被殺害裝桶，另一名黃姓男子也在2019年遭殺害裝桶。警方介入調查後，王閔正全盤托出，主嫌徐德益等人被逮捕，並發現2個裝有屍體的藍色水桶。

根據調查，王閔正2017年時與年僅16歲的蔡女交往，並都在徐德益手下工作，但蔡女卻發現，徐男經常指揮王男進行不法行為，因此經常阻止徐、王2人行動，蔡女因此與2男發生嫌隙。

後來徐男因受人委託，辦理苗栗卓蘭一筆土地買賣，然而他卻私下把買家交付的380多萬元購地費用全部花光，煩惱之際得知王閔正決定與蔡女分手，他因此找上王閔正及女友陳女商議，決定藉機發揮殺死蔡女，告訴買家購地費用全部被蔡女私吞。

3人2017年5月正式展開行動，而徐男並在一次聚會中，假裝起乩指責蔡女，接著趁蔡女酒醉回到房間休息時，與王男2人壓制蔡女後，王男與陳女持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐男再持剪刀刺胸、菜刀割喉將蔡女殺害，後續再將屍體裝進藍色大型塑膠桶內，並載到徐德益台中豐原老家棄屍。

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲▼蔡女、黃男遭到殺害，屍體遭徐等人裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

事件過了2年，徐男2019年時因詐欺案被告，擔心54歲黃姓證人的證詞對他不利，竟在開庭前夥同王男及其他5人綁架、開槍爆頭殺害黃男，接著又故技重施將屍體裝入塑膠桶中，並灌入水泥後埋在苗栗山區。

此次犯罪被揭發，是因王閔正2020年一次醉酒後，與朋友說出他3年前的女友和一名黃姓男子已被殺害裝桶，全案才因此曝光。案經法院審理，一、二審均對徐、王兩人分別判處死刑和無期徒刑，而王男部分上訴到最高院，後續遭到最高院撤銷原判，目前發回更審，全案仍積極審理當中。

另外，2名死者家屬再提民事求償，台中地院判處徐、王等人給付蔡女雙親892萬元；徐及6名同夥給付黃母及黃的女兒共365萬元，全案徐等7人共賠償1257萬餘元，可上訴。

ET快訊
快訊／玉山下雪了！　積雪5公分
聽鸚鵡的話　中年男挑剩的刮刮樂中100萬
獨／士林夜市「3D萌虎」驚傳被查封　著作權歸屬鬧雙胞
過年紅包給多少？「最新行情曝光」　2原則3禁忌一次看
快訊／持刀搶蘆洲彩券行20萬！　「雨衣大盜」今晨落網
「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺：不敢搶電視
英鋼琴家：中國客鬧場讓我更激進！　親還原「鋼琴門」始末
台灣提拉米蘇捲驚見「姐夫」紅到國際　泰700萬粉網紅也轉發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／持刀行搶彩券行！蘆洲「雨衣大盜」得手20萬　今晨落網

重案回顧／台中雙桶屍！死者遭割頸轟頭　他醉後驚吐：我殺了2人

人妻約砲嬌嗔「沒戴好都流光」綠帽夫發現　小王：幫我跟他道歉啦

聯結車駕駛吸毒後上路！西濱撞死2工人「辯撿打火機」　判決結果曝

三重母女雙屍案讓他難忘　新北繩索專長救護員：別讓遺憾再發生

快訊／小年夜前夕...新北彩券行遭人持刀搶劫！歹徒逃逸中

獨／士林夜市「3D萌虎」驚傳被法院查封　真相是著作權歸屬鬧雙胞！

專業經理捨20萬月收！打造宜蘭最大親子餐廳　迷你馬桌邊陪吃

快訊／新北男變換車道出事！失控衝對向撞2車翻覆…浮洲橋塞爆

到大陸旅遊接受招待涉賄選　彰化退休員警和里長2人遭起訴

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

Energy合體《紅白》獻首秀！　牛奶「大風車」炸全場

快訊／持刀行搶彩券行！蘆洲「雨衣大盜」得手20萬　今晨落網

重案回顧／台中雙桶屍！死者遭割頸轟頭　他醉後驚吐：我殺了2人

人妻約砲嬌嗔「沒戴好都流光」綠帽夫發現　小王：幫我跟他道歉啦

聯結車駕駛吸毒後上路！西濱撞死2工人「辯撿打火機」　判決結果曝

三重母女雙屍案讓他難忘　新北繩索專長救護員：別讓遺憾再發生

快訊／小年夜前夕...新北彩券行遭人持刀搶劫！歹徒逃逸中

獨／士林夜市「3D萌虎」驚傳被法院查封　真相是著作權歸屬鬧雙胞！

專業經理捨20萬月收！打造宜蘭最大親子餐廳　迷你馬桌邊陪吃

快訊／新北男變換車道出事！失控衝對向撞2車翻覆…浮洲橋塞爆

到大陸旅遊接受招待涉賄選　彰化退休員警和里長2人遭起訴

「康樂股長」王義川接掌政策會　賴清德給他這個任務

確保春節油、水、電不中斷　國營事業每日1.5萬人待命

梅西辣妻粉絲破3900萬狂賺私房錢　運動服秀火辣身材、Tiffany珠寶是日常

快訊／日本「敦賀核電廠」竄濃煙！　渦輪廠房排風扇冒火花

男突跌倒！一查膀胱冒「高爾夫球結石」　醫揭1觀念惹禍：很多人都有

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

無敵年終！　台南小資女驚喜刮中頭獎300萬元

聽鸚鵡的話　中年男挑剩的刮刮樂開心中100萬

迎接新年　小修補大改變！DIY技巧打造溫馨家

美軍無人機深入巴格達　擊殺真主黨指揮官

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

即／小年夜前　新北彩券行遭搶

獨／士林夜市3D萌虎傳被查封　真相曝

三重母女雙屍案　新北繩索專長救護員難忘一幕

聯結車駕駛吸毒後上路　西濱撞死2工人

快訊／持刀行搶彩券行！蘆洲「雨衣大盜」今晨落網

他捨20萬月收　打造宜蘭最大親子餐廳

偷吃人妻被評「沒比較粗」　小王喊：舌頭用到妳高潮

翁被宣告死亡奇蹟返鄉過年！原來皈依了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

黃子佼公開道歉旅法網紅　「一直深深感到抱歉」

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

Lisa飛美國與男友家人度假「同框畫面」被拍

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面