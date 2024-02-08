重案回顧／台中雙桶屍！死者遭割頸轟頭　他醉後驚吐：我殺了2人

▲台中雙桶屍命案主嫌徐德益，一二審均遭法官判處死刑。（圖／資料照）

記者陳韻如／綜合報導

台中市2020年一起駭人聽聞的「雙桶屍案」震驚社會！16歲的蔡姓少女以及54歲的黃男，先後遭到主嫌徐德益及共犯王閔正虐殺，將屍體裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。徐王兩人一、二審判處死刑和無期徒刑，不過王嫌部分再提上訴，目前最高法院撤銷原判，發回更審，全案仍在積極審理中。

案件源於2020年底，當時王閔正醉酒向朋友透漏，他3年前的女友已被殺害裝桶，另一名黃姓男子也在2019年遭殺害裝桶。警方介入調查後，王閔正全盤托出，主嫌徐德益等人被逮捕，並發現2個裝有屍體的藍色水桶。

根據調查，王閔正2017年時與年僅16歲的蔡女交往，並都在徐德益手下工作，但蔡女卻發現，徐男經常指揮王男進行不法行為，因此經常阻止徐、王2人行動，蔡女因此與2男發生嫌隙。

後來徐男因受人委託，辦理苗栗卓蘭一筆土地買賣，然而他卻私下把買家交付的380多萬元購地費用全部花光，煩惱之際得知王閔正決定與蔡女分手，他因此找上王閔正及女友陳女商議，決定藉機發揮殺死蔡女，告訴買家購地費用全部被蔡女私吞。

3人2017年5月正式展開行動，而徐男並在一次聚會中，假裝起乩指責蔡女，接著趁蔡女酒醉回到房間休息時，與王男2人壓制蔡女後，王男與陳女持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐男再持剪刀刺胸、菜刀割喉將蔡女殺害，後續再將屍體裝進藍色大型塑膠桶內，並載到徐德益台中豐原老家棄屍。

▲▼蔡女、黃男遭到殺害，屍體遭徐等人裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。（圖／資料照）

事件過了2年，徐男2019年時因詐欺案被告，擔心54歲黃姓證人的證詞對他不利，竟在開庭前夥同王男及其他5人綁架、開槍爆頭殺害黃男，接著又故技重施將屍體裝入塑膠桶中，並灌入水泥後埋在苗栗山區。

此次犯罪被揭發，是因王閔正2020年一次醉酒後，與朋友說出他3年前的女友和一名黃姓男子已被殺害裝桶，全案才因此曝光。案經法院審理，一、二審均對徐、王兩人分別判處死刑和無期徒刑，而王男部分上訴到最高院，後續遭到最高院撤銷原判，目前發回更審，全案仍積極審理當中。

另外，2名死者家屬再提民事求償，台中地院判處徐、王等人給付蔡女雙親892萬元；徐及6名同夥給付黃母及黃的女兒共365萬元，全案徐等7人共賠償1257萬餘元，可上訴。