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22歲女蛇頭騙10部落親友赴柬　業績好到升幹部...二審判更重

▲22歲原鄉女蛇頭專騙部落親友赴柬，業績太好還晉升幹部。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲22歲原鄉女蛇頭專騙部落親友赴柬，業績太好還晉升幹部，下同。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東地檢署在2022年間接獲情資，發現有詐欺集團透過通訊軟體Instagram發佈不實海外高薪徵才廣告，家屬也陸續向屏東縣警居報案，地檢署成立專案小組拘提「萬古集團」陳姓女蛇頭到案。發現年僅22歲的她來自三地門鄉，卻專騙部落同鄉，每騙1人可拿1000美元的獎金，前後共騙了10名同鄉到柬埔寨，她還因業績好晉升為詐騙集團幹部，屏東地院一審判陳女徒刑2年2月，全案上訴，高雄高分院合議庭認為陳女不適用減刑規定，改判陳女徒刑3年8月。可上訴。

國人遭詐騙前往柬埔寨的案件在2022年延燒，屏東地檢署在當年也接獲線報，發現陳女在透過IG、臉書等社群平台發佈海外高薪徵才廣告，打著「高薪、免經驗、電腦文書打字」、「包吃、包住、包機票」及「招待旅遊、邊工作邊玩」等名目，檢方展開調查，複訊多名被害人家屬後，指揮屏東縣刑大、南打偵八隊、枋寮、里港及內埔分局等單位，趁陳女從柬埔寨返國時，將她拘提到案。

▲▼ 22歲原鄉女蛇頭專騙部落親友赴柬，業績太好還晉升幹部 。（圖／記者陳崑福翻攝）

檢、警查出，22歲的陳女為屏東三地門鄉原住民，負責在柬埔寨招募幹部，而她專騙同鄉原住民前往柬埔寨，一共仲介了10名台人到柬埔寨，只要騙一個人到當地，她就能獲取1千美元的報酬，且她也因為業績好而晉升為詐騙集團幹部。

而與陳女同一批返台的16人當中，還有3人被查獲為通緝犯，當時陳女就藏身在這16人當中，企圖以被害人的角色躲避警方查緝，但終究無法逃出警方法眼而遭到逮捕，同案被捕的還有賴姓、周姓、林姓等共犯。

▲▼ 22歲原鄉女蛇頭專騙部落親友赴柬，業績太好還晉升幹部 。（圖／記者陳崑福翻攝）

檢方後續偵辦後，將陳女、賴男、周男、林男等人起訴，屏東地院去年2月一審宣判，依以詐術使人出國等罪，判處陳女徒刑2年2月，賴男徒刑1年10月，周男徒刑11月，林男徒刑2年。

全案上訴後，高分院合議庭認為，陳女等人一開始到柬埔寨後發現是詐騙集團還選擇留下，甚至加入犯罪集團，並未受到脅迫，還與集團幹部出去玩、去酒店慶功，並無顯可憫恕而情輕法重的情形，不應適用減刑的規定，因此撤銷原判決，改判陳女徒刑3年8月，賴男徒刑3年2月月，周男徒刑1年7月，林男徒刑2年，全案可上訴。

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