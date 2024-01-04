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社會 社會焦點 保障人權

討債新招！還不出錢遭逼吞瀉藥　地下錢莊搞創新下場曝

▲桃園市黃姓女子去年9月向游姓女子索討債務，2人口角後，黃女毆打游女後見其倒地，再以逾百公斤體重刻意重壓其身上，導致其傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲洪姓男子為首的地下錢莊討債方式獨特，竟逼借款人吞瀉藥，（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

地下錢莊討債噴漆、灑冥紙已經過時！高雄市一個以洪姓男子為首的放貸集團借款3萬元給陳姓男子，後來陳男還不出錢，竟被洪男等人逼吞5顆瀉藥；另一名朱姓男子同樣也是因為借款還不出，也被洪男等人逼吞了15顆瀉藥，被害人向警方求助，事後洪男等5人被起訴，他們辯稱餵的是「糖果」而不是「瀉藥」，但法官不信，依強制、重利等罪判處洪男等人7至10月不等徒刑。

判決指出，經營油漆工程行的陳姓男子2020年11月因周轉不靈，在簡訊上看到洪男公司的貸款廣告，打電話聯絡後向洪男借了3萬元，卻實拿2萬3000元，約定10天要還3000元，共分10期，結果後來陳男無力還錢，被洪男指使鄭姓手下等人將他押上車後，嗆聲「如果你再跑不跟我聯絡，被我抓到就要對你不利」、「如不吞瀉藥就不能走」，最後逼他吞了5顆瀉藥才放他走。

此外，另一名朱姓男子為了買農具向親友借錢，親友討債時他無力償，朱男也找上洪男求助，洪男借錢後，朱卻避不見面，洪男於是又指使手下找到朱男後，揚言「如果你不吃瀉藥就不准下車」、「先把瀉藥吃下去，不然你會很難看」，最後朱男被逼吞下15顆瀉藥，還簽下2萬及4萬元本票才脫身。

洪男等人的犯行還有女子借了6萬元應急，結果被迫付了53萬多元的利息錢等，有多位民眾受害，高市刑大獲報展開追查，洪男等人落網後，辯稱沒有從事暴力討債，讓欠債人吞的是糖果，只是為了嚇他們才騙說是「瀉藥」。

法院審理後，法官認為洪男等人趁借款人急迫貸款時，收取不法重利，使借款人負擔高額利息，陷於經濟困境中難以解決，催討債務時更出言恫嚇並強令吞服瀉藥，甚至還有教戰守策企圖規避重利罪責，惡性非輕，因此依重利、強制等罪，判洪男等人7到10月不等徒刑，全案可上訴。

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