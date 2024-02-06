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社會 社會焦點 保障人權

花300萬買6040份郭台銘連署書　郭倍宏後援會總會長陳乃靜被起訴

▲高雄市第六選區立委參選人郭倍宏。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前市議員陳乃靜（左）涉嫌幫郭台銘蒐購連署書遭起訴。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘去年參選總統期間全民連署送出百萬份連署書，高雄檢、調接獲情資，前市議員、立委候選人郭倍宏後援會會長陳乃靜涉嫌以每份500元的價格，幫郭台銘收購連署書，檢方經過數波搜索後，將陳乃靜向法院聲請羈押禁見獲准，檢察官後續偵辦發現，陳乃靜共收購了6040多份的連署書，發出300多萬元，檢方在今（6）日偵結，依違反總統、副總統選罷法將陳起訴。

雄檢指出，黑金專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇在總統選舉連署期間，查獲民眾涉嫌違反總統副總統選舉罷免法的連署行賄案件，經訊問相關被告、證人並檢視相關證物後，發現陳乃靜和另外兩名陳姓男子以每份500元向不特定民眾蒐購連署書，清查去年9月底至10月間至少已經蒐購上千份，因此向法院聲請羈押3人獲准。

郭台銘在高雄的連署活動傳出多起疑似賄選的案件，其中，高雄小英志工協會曾姓總會長、民進黨李姓黨代表也都傳出涉案。

在檢方收押的3人中，以陳乃靜最受矚目，他曾以無黨籍身分當選市議員，後來未爭取連任成為地方重要的操盤人士，在藍綠陣營都有一定交情，今年的立委選舉中，他還擔任喜樂島聯盟立委參選人郭倍宏的後援會總會長。

陳乃靜收押後，立委候選人郭倍宏多次以司法迫害、檢調違法搜索等理由聲援陳，但檢方不為所動，日前還向法院聲請延押陳乃靜，檢察官後續偵辦發現，陳乃靜以每份500元的價格，向樁腳、後援會成員收購連署書，總計收購了6040份，發出的金額超過300萬元，陳雖否認犯行，但檢察官認定犯罪事證明確，今日偵結將他及另外7名共犯提起公訴。

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