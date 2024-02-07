砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝...新娘脖掛上百金鐲

▲福建一場「葉府婚宴」引發關注，婚宴場內天花板有條金龍盤旋，排場奢華。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸福建省市近日一場豪門婚宴排場奢華，婚宴影片在網路瘋傳，「葉府婚宴」登上熱搜詞，據傳這場婚宴是當地葉家望族娶媳，竟豪撒2.1億人民幣（約新台幣9.26億元）舉辦婚禮，場面壯觀，讓網友們眼界大開。

綜合陸媒報導，福建莆田市北高鎮埕頭村舉辦一場豪門婚宴，據傳是閩商代表、龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春娶媳婦，只見婚禮現場排場驚人，婚宴設在豪宅，門口站著50名身穿紅衣的禮儀小姐迎賓，進入宴會場所，可見大廳天花板布置金色巨龍，場更是掛滿大紅燈籠，氣氛喜氣。

▲「葉府婚宴」屋外安排50名禮賓小姐接待客人。（圖／翻攝自微博）

▲新娘脖子上掛滿金手鐲串成的項鍊。（翻攝微博）

迎娶新娘時，新娘身穿中式婚服，頸上掛滿金手鐲串成的項鍊，貴氣逼人。宴會現場更安排了專業的古典歌舞、古箏演奏等節目，精彩絕倫。除此之外，宴客菜品更是豪奢，包括燕窩、帝王蟹、鮑魚、海參等，還準備150萬（約新台幣661萬元）的茅台任賓客喝到爽。

據悉，葉家在當地是知名望族，眾多親友都涉足於黃金珠寶產業，葉家為了娶媳花錢毫不手軟，砸下2.1億人民幣打造盛大的婚宴，但未獲證實。

這場奢華婚宴一曝光，迅速成為網路熱門話題，引起眾多網友稱羨，「感覺像看電視劇裡的皇上娶親」、「有錢人真會玩，只有想不到的，沒有做不到的」、「感覺電視劇演的還是太保守了」、「只聽說福建人都很有錢，沒想到這麼有錢啊」；還有人自嘲「我已經被自己窮哭了」、「貧窮限制我的想像」；更有網友調侃「難怪霸總小説不是姓顧就是姓葉」、「不知道還以為是春晚」。

但是也有人吐槽婚宴質感，認為「怎麼這麼有錢搞的這麼土」「土豪的感覺，很樸實的富裕」。

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