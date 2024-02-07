「重點非台糖豬是盧秀燕！」　游淑慧揭綠營2算計：打擊未來對手

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

台糖梅花肉片日前爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，台糖申請複驗後，台中市府和食藥署也進行複驗，食藥署經過複驗後，確定檢出西布特羅0.001 ppm，引發社會譁然。對此，國民黨台北市議員游淑慧7日則在臉書指出，民進黨現在群起攻擊台中市長盧秀燕、質疑台糖豬肉事件，目的是打擊未來的競爭對手、提前狙擊盧秀燕。

游淑慧指出，上一次農業部提告買到綠雞蛋的民眾；這一次衛福部質疑驗到瘦肉精豬肉的台中市，「為什麼民進黨的農業部和衛福部不是食安的捍衛者，反而變成食安的破口？先有陳吉仲，後有王必勝...」她強調，食安抽檢本來就是地方政府的責任，中央衛福部如果都要指手畫腳，那以後各地的食安工作就交給衛福部自己去抽查。

游淑慧也舉例，過去她曾經兩次揭露北農農產品藥檢不實的問題，兩次都是粉飾太平，把驗出農藥的農產品校正回歸、販售市場，「有農藥被驗出，可以調整數據成沒有；但是沒有的東西，在儀器面前，是沒有辦法無中生有的。」



「民進黨還是學不乖，與食安作對、就是與人民作對。」游淑慧認為，民進黨現在群起攻盧秀燕、質疑台糖豬肉事件，目的只有兩個，第一，保護民進黨的萊豬政策，讓總統蔡英文平安下莊；第二，打擊未來的競爭對手，提前狙擊盧秀燕。她直言，「對民進黨而言，重點不是台糖豬有沒有問題，重點是盧市長滿意度又第一。」