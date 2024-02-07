快訊／複檢結果出爐！台中市府：台糖梅花肉片確認含有瘦肉精

▲台中市衛生局長曾梓展 。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、黃資真／台中報導

台糖梅花肉片爆出瘦肉精「西布特羅」數值超標，引發食安疑慮，然而行政院食安辦公布的樣本皆未驗出瘦肉精，卻與台中市府公布的結果截然不同，陷入羅生門，6日台中市食安處實驗室啟動複驗過程，中央以及台糖都派員參加，今(7)日一早台中市府召開記者會公布結果，確認依舊含有0.002ppm的瘦肉精。

台中市食安處昨(6)日在衛福部食藥署代表、專家共同指導，以及台糖公司代表參與下，進行台糖肉品複驗工作，今(7)日檢驗結果出爐，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)，中市府表示，後續將正式函復台糖公司複驗結果，持續捍衛健康、把關食安。

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中市府說明，台中市食品藥物安全處實驗室昨日9時依照中央公告檢驗方法啟動複驗，包含中央食藥署3位人員、2位專家委員(台灣大學何國榮名譽教授、中興大學李茂榮名譽教授)、台糖公司代表1位，共6位檢視檢驗過程，市府出動食安處長、副處長及2位技術人員等，另邀請第三方公正的振泰檢驗章嘉明總經理在場，現場共11位人員參與，食藥署2位專家也同步進行認證實驗室的技術查核工作，食安處全程錄影存證。

今(7)日一早由衛生局長曾梓展、食藥署代表3位、台中市邀請專家振泰檢驗章嘉明總經理及技術人員，進入質譜儀實驗室檢視上機檢驗結果，檢出含有0.002 ppm瘦肉精西布特羅(Cimbuterol)。

中市府表示，充分信任專業、把關食安，是堅守市民健康的基本態度，秉持「有一分證據、說一分話」、「證據到哪裡、公布到哪裡」的精神，對於人民食品安全的處理，寧嚴勿鬆、寧快勿慢，當發現有問題時，即時提出警示，才是維護全民食安，讓食安更進步的原動力，捍衛食安不分你我，更不分中央與地方，感謝食藥署人員及3位專家委員的指導與協助，中市府仍持續堅守崗位，與全國的食安夥伴一起努力。

針對台中市府檢出瘦肉精，衛福部次長王必勝罕見在6日發文提出五點謬論，直言超過60件檢體都沒驗出，就台中市府那包驗出，是否要趕緊審視實驗室事件的可能？痛批部分人士指控的台糖豬肉混進口肉根本無稽之談「面對危機處理就考驗著未來雄心壯志的領導者」。結果今天食藥署和台中市府公布複驗結果都檢出台糖豬肉含瘦精，等同是狠狠打臉王必勝。

台中「台糖瘦肉精」疑雲 王必勝深夜提5大謬論：無稽之談