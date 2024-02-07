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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲爆城鄉歧視　她轟：下流的高知識份子！家鄉都不買單

▲▼柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席民眾黨北區地方謝票茶會。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前在感恩茶會中談及，民眾黨得票率最高的10個區域都在科學園區旁邊，而民進黨候選人賴清德前10個全部都是鄉下，國民黨候選人侯友宜前10個全部都是眷村。對此，前柯文哲幕僚吳靜怡表示，千萬不要成為像柯文哲那樣的「下流的高級知識份子」，「自己老家積極輔選掃街的結果還是一樣第三名，新竹市東區符合高知識、高收入也都不為柯氏兄妹買單。」

對於柯文哲稱「民眾黨得票率最高的10個區域都在科學園區旁邊，而賴清德前10個全部都是鄉下，侯友宜前10個全部都是眷村」，吳靜怡今日在痛批，千萬不要成為像柯文哲那樣的「下流的高級知識份子」，她質疑，柯文哲邊講邊大笑是什麼意思？難道「鄉下、眷村」是貶義詞，讓你可以站在新竹這樣嘲笑所有人嗎？

吳靜怡開轟，「請柯文哲正視自己的總統大選數據，六都每個區，除了一個你認為不是鄉下的新豐，幾乎全部都是輸的，新豐怎麼跟台北市大安區、信義區比？且柯文哲的胞妹選得如何？柯文哲心知肚明！自己老家積極輔選掃街的結果還是一樣第三名，新竹市東區符合高知識、高收入也都不為柯氏兄妹買單。」

「柯文哲幕僚有認真分析嗎？還是沒有人勇敢的跟你說實話？」吳靜怡批評，都要過年了，年輕人開心返鄉，柯文哲是要小草們帶著什麼心情去面對刻意誤導的「老人、鄉下、眷村、沒讀書、低收入」？她也建議小草們，要心存感激，沒有鄉，哪來的他們。

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