圤智雨揭陳沂最大問題　嘆社會現實「被當小弟炫耀事蹟」

記者黃翊婷／綜合報導

網紅陳沂5日遭人當街毆打，掀起各界議論，她6日召開記者會哽咽表示，「我沒有犯錯」，一直都是就事論事講真話。網紅推手圤智雨感嘆，自己也是過來人，陳沂最大的問題是「不懂得收手」，但她也沒有錯，只是那個世界不是她所想的那樣，除非有辦法發動網紅大遊行，否則就只是小弟出來扛，「賠賠錢沒事，沒錢的頂多關沒多久，出來還可以當成是炫耀的事蹟，以上這個就是社會的現實。」

▲陳沂懷疑施暴者是預謀犯案。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂6日召開「遏止私刑暴力歪風」記者會並還原事發過程，她提到社區大樓的管理員從前一天就有看見詭異黑車出現，從被打之後拍攝的影片證據中可見，有一名灰衣男子在阻止施暴的黃男，她覺得這是預謀；至於網路上的酸言酸語，她哽咽表示，「一直以來都是就事論事，一直以來都是希望能夠講真話」、「我是一個受害者，我沒有犯錯，我沒有錯」。

▲陳沂在記者會上落淚。

網紅推手圤智雨6日在臉書發文直言，陳沂的記者會恐怕效應不大，雖然大家都希望譴責暴力，他也被人拿球棒攻擊過，身為過來人他認同陳沂的訴求，但現實就是，陳沂的訴求不會發生，因為第一個問題就是修法，「連館長被開3槍都沒有修法了」，也就是說，政府有政府的難處。

接著，圤智雨認為，陳沂最大的問題是不懂得收手，他也會評論別人，但大部分不會指名道姓，除非很有把握，就算有把握，也要去判斷對方後台背景硬不硬等問題，「我在看陳沂雖然都可以很有自己的邏輯去點評事情，但這些事情被說出口的時候，也不是全然公正的，很多的東西都會犯了一個錯，那就是無法全面的點評真實，導致說出來的話只是選擇性讓大家看到的真實，而不是真正的公道。」

圤智雨還提到，就社會事來說，開記者會等於給了小弟往上爬的機會，在那個世界裡，小弟需要出風頭、不怕上新聞，但他覺得陳沂沒有錯，只是那個世界不是陳沂所想的那樣，除非有本事發動一場網紅大遊行活動，或許有機會改變現在的法律問題，不然的話，這件事情就只是小弟出來扛，「賠賠錢沒事，沒錢的頂多關沒多久，出來還可以當成是炫耀的事蹟，以上這個就是社會的現實。」