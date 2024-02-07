過年前大掃除「5大禁忌」注意！　這家具千萬別動

▲本刊整理5大年前大掃除禁忌，供讀者參考。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

迎接除夕過好年，各家各戶都會進行「大掃除」工程，除了讓家裡整潔外，更有著「除舊布新」的意義在；另外，民俗專家張旭初、謝沅瑾也提醒民眾過年前要點，在這些習俗下，有些禁忌需要注意，才能在新的一年衣食無虞，錢財滿滿。

禁忌一：初一至初五不可倒垃圾

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初五（14日）之前不宜倒垃圾、打掃，若非得打掃會從外面掃到裡面，掃完後垃圾放在家裡面，等到初六（15日）、初七（16日）開工時再將垃圾倒掉。

禁忌二：除夕不可曬衣服

除夕夜（9日）避免曬衣服，且當天傍晚前要將衣服晾乾，不宜曬到初一（10日）與整個過年期間。

禁忌三：打掃沒仔細丶舊春聯續用

家中的角落位置，在風水觀點易藏污納垢，不利主人運勢，以現今的觀點來看，藏污納垢本來就容易引發皮膚丶過敏等問題；另外，也有些人為了省事認為舊春聯可以續用，其實過去一年使用過的春聯丶紅紙必須要更新，且越早越好，若拖得太久會影響生活要事的進度，造成難以有進展或功敗垂成「舊的不去新的不來」，最晚要在除夕中午前換掉舊春聯。

禁忌四：床不能亂動

床是「藏氣納財」的位置，平時除了不該隨意調整位置外，搬家搬床的安床時機也是相當重要，若擺放不好丶隨意移動甚至是搖晃，恐影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響健康與家庭和睦，尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床「床有床母，胎有胎神」，任意移動床等大型家俱，驚擾床母丶胎神恐導致不安，易動胎氣；所以不可為了打掃方便，在年節大掃除時隨意移動床位。

禁忌五：冰箱米缸為空不吉

過年前夕，大家都會習慣把冰箱清空出來整理，但其實冰箱就是儲藏室，通常只有人氣少或家運不旺的情況才會清空廚物空間，而米缸也是如此道理，所以適度整理、補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。

另外，民俗專家張旭初表示，若要大掃除，除夕早上12時前都還可以打掃到了初三打掃時，要「由外往內掃」，這樣錢財就可能被掃掉了。

民俗專家謝沅瑾也點出過年注意事項，包括初一不能睡到超過中午，因為可能導致整年懶惰，初三（12日）前不掃地、不倒垃圾，因為容易把財氣給掃走等。

★《鏡週刊》關心您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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