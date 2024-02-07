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快訊／智利前總統搭直升機　墜機身亡

▲智利前總統皮涅拉墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利前總統皮涅拉墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）辦公室6日發布聲明，指出皮涅拉在一場直升機墜機事件中身亡。

綜合外電報導，智利內政部長杜哈（Carolina Toha）6日發布聲明，保守派億萬富翁皮涅拉與其他3名乘客搭乘直升機，飛行於智利南部大河區上空時突然墜機，僅皮涅拉一人死亡，其餘3名乘客倖存，而且已經脫險。

據指出，墜機當時大河區大面積降雨，但目前尚不確定天候是否為失事主因。皮涅拉的遺體被智利海軍發現。

74歲的皮涅拉於2010年至2014年間擔任智利總統，於2018年至2022年回鍋就任第二任期。

智利現任總統波里奇（Gabriel Boric）已宣布進入全國哀悼狀態，將為皮涅拉舉行國葬。智利政府也對皮涅拉之死表達震驚與哀悼之意。

皮涅拉年輕時在智利受教育，之後到美國哈佛大學就讀。根據富比士統計，皮涅拉身價估計高達27億美元（約新台幣845億元），他於1970年代創辦了一間信用卡公司，在他第一任總統任期內，兌現了出售部分資產的承諾。

皮涅拉總統第二任期遭遇大規模抗議示威，2019年10月大量人民走上街頭要求更好的退休金、更好的教育，以及終結該國圖利菁英的經濟體系。

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