智利「10年最致命野火」釀46死　總統認：死傷數還會攀升

記者張方瑀／綜合報導

智利中部發生近10年來最致命的森林大火，受影響面積超過4.3萬公頃，總統博里奇3日表示，目前已造成至少46人死亡，且死亡人數恐會繼續攀升。

根據《路透社》報導，博里奇（Gabriel Boric Font）表示，智利中部瓦爾帕萊索大區（Valparaiso）爆發的森林大火已造成至少46人死亡，目前火勢尚未受到控制，滾滾黑煙不斷向天空狂竄，目前消防人員正努力救災。

▲智利中部發生近10年來最致命的森林大火。（圖／路透）



▲▼沿海城市維涅馬爾（Viña del Mar）災情嚴重。（圖／路透）



智利當局提到，沿海城市維涅馬爾（Viña del Mar）災情嚴重，現在救援人員正努力挺進災區。博里奇說，有40人在火災現場身亡，另外有6人在醫院因嚴重燒傷不治，「考慮到這場悲劇的情況，在接下來的幾個小時裡，受害者的人數肯定會增加，情況真的非常困難。」

智利災害機構Senapred指出，這是智利過去10年以來發生最致命的森林大火。內政部長杜哈（Carolina Toha）稍早表示，智利全國共有92處火場，受影響面積從2日的3萬公頃，迅速增加至4.3萬公頃，「目前當局最擔心的，是火勢持續向城市地區蔓延，極有可能影響到人民、房屋和其他基礎設施。」

《衛報》分析，這場大火的原因，主要是聖嬰現象（El Nino）引發的夏季熱浪及乾旱對南美洲南部地區帶來影響；哥倫比亞今年1月同樣發生森林大火，有超過1.7萬公頃的面積被燒毀。