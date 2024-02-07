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瘦肉精驗22次數值跳動大　衛生局點「2原因造成」：關鍵在有驗出

台中市府驗出台糖豬肉片殘留瘦肉精，但中央複驗卻零檢出。（台中市府提供）

▲台中市府驗出台糖豬肉片殘留瘦肉精，但中央複驗卻零檢出。（台中市府提供）

圖、文／鏡週刊

台中市府檢驗台糖梅花豬肉片驗出瘦肉精，但中央複檢卻零檢出引發各界關注，對此，台中市衛生局指出，經請教專家學者後，認定檢驗過程無誤，推測同批肉品的豬隻分切部位不同，瘦肉精殘留的濃度也不同，才會導致檢測數值起伏較大，再加上殘留濃度低，檢測數值起伏較大。

台中市食安處今日對驗出瘦肉精的台糖梅花豬肉片進行複驗，衛生局長曾梓展說，食藥署邀請專家學者參與並見證複驗，對於檢驗過程與數據均無疑慮。

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至於同批問題肉品共計檢驗22次，結果產生0.001ppm至0.018ppm數值落差，食安處指出，經向專家學者請教後，檢出結果濃度較低，接近檢驗定量的極限值，故數值跳動比較大。

曾梓展進一步說明，該批檢驗的台糖豬肉片，同一盤肉約有6至7片，採集3處樣本，同批號及同盤肉都並非同一隻豬或相同部位，檢出殘留的濃度也可能不同，但重點在於均驗出瘦肉精。

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