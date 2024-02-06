打詐全國第一！　高雄議長康裕成慰勞員警...頒發慰勞金

記者吳世龍／高雄報導

農曆春節將至，高雄市議會康議長裕成為肯定高雄警方維護治安用心，代表市議會於今(6日)14時蒞臨刑事警察大隊頒發慰勞金及慰勞品，慰勉警察同仁年節期間犧牲假日、堅守崗位執行加強重要節日安全維護工作的辛勞，並讚許刑事警察大隊破獲各類刑案績效卓越，肯定打擊犯罪、維護本市治安有成。

康議長代表高雄市全體市民感謝第一線工作人員的無私付出，讓市民得以享有一個安心的年假，113年的「加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時起至2月15日止，為期15天，為警方重要指標工作之一，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，其中刑事警察大隊主責「治安平穩」中的「強力打擊詐欺、建立無毒家園」工作。

高雄市整體治安平穩，「全般刑案」前(111)年發生數2萬3,435件為20年來最低，而112年刑案發生數又較前年減少1,932件，呈逐年減少趨勢，其中暴力犯罪發生數，3年來從51件減少至28件，112年更為歷年來最少。另在打擊詐欺方面112年發生數較前年減少328件，降幅11.42%，為「六都第1」，其中「假投資詐欺」案件減少幅度更為六都最佳，且在第3波「全國同步打擊詐欺專案行動」經警政署評核為全國第1。

在打擊黑幫部分，共檢肅治平首惡目標102人、共犯成員613人，查扣組織犯罪不法得超過1億1097萬餘元，經警政署評定掃黑績效為特優，有效壓制黑幫氣焰，致街頭暴力案件，從110年發生161件，逐年下降到112年的90件，槍擊案亦降至3件，為歷年來最低，在天下雜誌112年永續幸福城市大調查中民眾治安滿意度調查為70.4%，為六都第2，交出漂亮的治安成績單。

刑事警察大隊鄢大隊長志豪表示，本大隊所有同仁也會在市議會團隊支持鼓勵之下，持續努力精進、保護市民安全，並做好當前治安維護工作。