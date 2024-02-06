YouTuber入侵鐵軌拍火車！遭另一列火車輾斃　友人拍下驚悚全程

Kemaren siang sekitar jam 12.34 ada anak Railfans atau dikenal RF alias pecinta Kereta Api tertabrak lokomotif di petak Stasiun Pondok Jati - Jatinegara (Gunung Antang), saat merekam kereta di wilayah tersebut.



Hobby yang sangat berbahaya ???? pic.twitter.com/OztVTwQlvZ — Dagelan (@dagelanx) February 4, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

印尼一名14歲鐵道迷兼YouTuber日前為了拍攝影音素材，跟朋友一起到東雅加達一處車站附近錄影，不料過程中疑似太過專心在拍攝，完全沒有察覺另一側有火車正在疾駛而來，最後被火車當場撞死，他的朋友則幸運逃過一劫。

根據Tribun Jakarta報導，事件發生在4日下午12點34分左右，14歲男孩與朋友前往東雅加達賈廷加拉一間火車站取材，為了拍攝完美的火車行駛畫面，不顧自身安全站在軌道上。

▲男孩太專心拍攝火車，導致沒有發現另一側有火車正在逼近。（圖／翻攝自X）

根據男孩友人拍攝的影片，可以看見2人當時站在鐵軌上，專心拍攝正在駛離車站的火車，儘管火車駕駛不斷揮手示意危險，兩人仍沒有察覺另一側有火車正在靠近，也無視了火車的鳴笛警告聲。

男孩友人在火車從眼前通過後，才轉頭準備查看男孩的情況，就看見另一輛火車衝了過來，嚇得立刻衝刺逃離鐵軌，完全來不及提醒男孩，男孩最終也慘死在鐵道上。

事件發生後，男孩的遺體被送往雅加達市中心一間醫院進行驗屍，目前已經移交給家屬辦理後事。