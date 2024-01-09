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和曖昧女單獨出國「幫墊1萬」！3個月後她卻跑來討錢　結局超展開

▲日本旅行,旅行,出國,旅遊,一個人旅行,名古屋,日本中部機場,日本中部旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者朱祖儀／綜合報導

疫情解封之後，許多人跑到國外旅遊。一名網友分享朋友的經歷，對方去年和曖昧對象去日本旅遊，機票和飯店都是AA制，不過其他的費用幾乎都是朋友代墊，大約1萬左右。起初朋友沒有在意，沒想到事後女方竟跑來討迪士尼的錢，朋友隨即回擊索要其他費用，結果就被不讀不回，當場心寒。

原PO在Dcard發文透露，朋友A去年10月和暈船對象單獨去日本玩，主要是看奧運排球資格賽為主，再另外安排行程，雙方也有說好機票和飯店錢要AA制，其他的另外算。結果到了日本之後，女方幾乎都沒有出錢，大部分的飯錢、門票和車錢都是A幫忙支付的，加起來大約1萬左右。

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▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲A幫忙付錢。（圖／翻攝自Dcard）

A本來不打算和女方要錢，沒想到回到台灣3個月後，女方突然說「迪士尼的門票錢你是不是還沒給我，一個人是1830元」，他當場傻眼，於是反問「我幫你付的和服錢，能不能抵掉就好？」結果女方還說要平分。A見狀便不忍了，直接把當初幫忙付的錢全部算出來，向對方討要6280元，孰料女方之後就不讀不回了。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲女方突然跑來要錢。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼A決定反擊。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

此外，A也抱怨，本來要一起看球賽，一人只能抽一天的門票，結果女方抽票時只抽一張，導致他當天被放鳥。買機票、訂房間和排行程，女方也擺爛還問題一堆，他已經做好表格等對方選擇，結果還要三催四請，女方才回應，且錢也拖了2-3個月才匯款，種種可怕的經歷，讓A直呼「回國就馬上下船了」。

文章曝光後，網友直言「錢一定要拿回來！！這女的真的太瞎了，還好朋友最後醒過來」、「好好笑，那女的真的很扯，朋友一開始真的太暈了，好險他清醒了」、「從頭到尾看女生都毫無作為，跟個廢人一樣啥也不做還要挑三揀四的，幸好你朋友已上岸」、「趕快把錢要回來吧…完全不值得」、「這女的真的完全把你朋友當工具人」、「可能現在缺錢花用就想到幫人代墊的錢，然後完全不會想到自己有欠別人」。

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