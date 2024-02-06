推算空姐做愛時間！男機師還要她多吃木瓜　性騷2人下場曝

▲華航機師性騷擾2名空姐，士林地院判他要各賠2人3萬元。（示意圖／AI生成）

記者郭玗潔／台北報導

華航一名男機師執行飛行勤務到荷蘭時，頻頻窺探女空服員私事問「妳是不是10年沒有做愛了？」，又對另一名女空服員說「妳的確該長大，木瓜多吃一點」，被兩人告上法院各求償30萬。士林地院審理，判定男機師性騷擾，需各賠2人3萬元。可上訴。

女空服員指控，她於前年10月21日因工作飛往荷蘭，落地後10餘名機組人員一同前往餐廳用餐，席間男機師問她結婚多久、幾個小孩，還語帶猥褻笑意說「那妳是不是10年沒有做愛了？」、「我告訴妳啦，這種事情妳應該自己主動製造情趣！」，見她深感被冒犯而出言制止，男機師居然說「被我說中了就變臉囉？我以為妳很開得起玩笑，原來妳不行喔？」，還持續相同話題到用餐結束。

另一名女空服員表示，同日傍晚6點眾人走在荷蘭市區，她和同事閒聊提到「我還在長大，很愛睡覺」，男機師在一旁聽到，竟插話「妳是該長大一點，多吃點木瓜」，見她不滿表示「前艙性騷擾喔，我掏警告函一下」，並想出示手機中的防治性騷擾文宣截圖，男機師竟回稱：「掏什麼，陳年木瓜喔？」，讓她相當不舒服。

2名空服員返台後，都向公司投訴男機師，經調查成立性騷擾。2名空服員再提告，表示她們和男機師並無任何交情，雙方在這次勤務中才首次遇上，男機師卻用不當言語探隱私，還以與女性性徵發育有關的「木瓜」字眼揶揄，讓她們人格尊嚴受損，各向他求償30萬元。

全案審理時，男機師辯稱，在用餐時大家閒聊，因女空服員不斷對他開玩笑、吐槽，他只是吐槽回去，他雖有對她說「妳跟先生半年有沒有1次」，但對方也回：「你10年有沒有1次？」，所以他才又問：「那妳10年有沒有1次？」，並無直接對她說「做愛」一詞。

男機師又說，另一名女空服員因為身材較為嬌小，他只說「的確多睡覺才會長大」，絕無說「木瓜」一詞，他想的是「長高」，是她自己延伸到「性徵」，他並沒有要性騷擾。

不過，根據華航性騷擾申訴處理委員會調查，其他機組人員作證聽到男機師說「那妳是不是10年沒有做愛了？」、「要主動製造情趣」、「妳的確該長大，木瓜多吃一點」等語，法官認為男機師暗示女空服員的乳房為「陳年木瓜」、多吃木瓜方能促進其乳房發育，言語有性意涵，判定他性騷擾，審酌他月薪約40萬元，判他各賠2人3萬元。