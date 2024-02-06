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年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

▲▼年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除。（圖／業者提供）

▲易洗樂洗潔系列以其輕鬆潔淨及溫和不傷手的特性，成為春節大掃除神隊友。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

隨著春節腳步近了，許多家庭紛紛挽起袖子展開大掃除行動，一方面透過斷捨離，清除家中囤積多年未使用的物品，另一方面針對長期不易清掃的角落徹底清潔灰塵污垢，不僅在新年期間 讓居家環境煥然一新，也順便整頓家裡的氣場，迎接龍年龍好運。然而，工欲善其事、必先利其器，想要大掃除行動更有效率，勢必要入手一些好用的清潔工具。走進賣場面對眾多的居家 清潔劑選擇，「易洗樂」洗潔系列以其輕鬆潔淨及溫和不傷手的特性守護全家人的肌膚，成為 春節大掃除神隊友。

▲▼易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除。（圖／業者提供）

▲不論是油膩的碗盤、廚房壁面磁磚、抽油煙機等陳年油污或是客廳角落的灰塵，易洗樂洗潔精都能輕鬆解決。

許多網友、清潔達人都大推的打掃清潔神器首選「洗碗精」就是最萬用的洗潔精！易洗樂洗潔精具有卓越的清潔效果，不論是油膩的碗盤、廚房壁面磁磚、抽油煙機等陳年油污或是客廳角落的灰塵都能輕鬆解決。易洗樂洗潔精採用啤酒花獨家配方，以啤酒花穀物發酵液及植物性界面活性劑製成，不僅可溫和潔淨不刺激皮膚、不咬手，還可快速被分解達到友善環境，清潔後散發獨特香氣，成為大掃除的得力助手。

▲▼易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除。（圖／業者提供）

▲易洗樂洗潔精還有眾多歐美認證，低敏親膚的配方適合全家大小一起使用。

不僅如此，易洗樂洗潔精還有眾多歐美認證，通過美國USDA綠色產品驗證、美國FDA認證實驗室低敏驗證、歐盟無添加一星驗證標章等眾多歐美認證，是一款可以安心使用的清潔用品，其低敏親膚的配方適合全家大小一起使用，即使可愛的小小孩想一起幫忙做家事也能安心使用，洗淨、保護一次到位。

▲▼易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除。（圖／ETtoday）

▲秋冬的厚重衣物、寢具，或是家裡的窗簾、沙發布套等家用織品可用「易洗樂抗菌防蟎洗衣精」清潔。（圖／ETtoday）

此外，針對秋冬的厚重衣物、寢具，或是家裡的窗簾、沙發布套等家用織品，也可用「易洗樂抗菌防蟎洗衣精」清潔，採用啤酒花萃取及柑橘精華獨家雙植萃配方，無添加香精，低起泡好沖洗，同樣具歐美認證及友善環境等特性，而且經SGS檢驗，可有效抑制衣物上容易孳生的金黃色葡萄球菌、白色念珠球菌及綠膿桿菌達99%，並抑制塵蟎過敏源，洗完衣物及織品帶有清淡柑橘香氣，即使幼兒及敏感膚質者都能安心使用安心穿。

大掃除就夠耗體力了，還要挑選瓶瓶罐罐絕對心很累，直接選用最簡單的工具做到深度清潔，才能讓大掃除更有效率！挑選「易洗樂」洗潔系列，不僅輕鬆打掃改善家居環境，更為新的一年開啟的幸福生活序曲，讓整個家居充滿愉悅的氛圍，也讓春節的準備工作成為一種享受。

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