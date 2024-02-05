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美航艦指揮官：有信心在中國飛彈威脅下執行任務

▲美軍卡爾文森號航母。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲圖為美軍卡爾文森號航母。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國航空母艦卡爾文森號打擊群指揮官薩迪耶洛表示，美國航艦將有能力在與中國的衝突中執行任務。他以此回應北京「航艦殺手」飛彈將削弱美航艦在西太平洋戰力的說法。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，薩迪耶洛（Carlos Sardiello）1月31日對登上卡爾文森號（USS Carl Vinson）的幾名記者說：「我們訓練有素的水兵可以在這些複雜、有爭議的水域值勤，具致命性和生存能力，無論面臨何種威脅，都能執行任務。」

薩迪耶洛表示，即使面臨中國飛彈威脅，「航艦打擊群依然能有效、安全地執行任務，對此我有絕對的信心」。他還說，航艦打擊群「展現出美國的軍事力量」。

卡爾文森號與另一艘美國航艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）和日本驅逐艦「伊勢號」（JS Ise）1月31日在菲律賓海展開聯合演訓。儘管中東緊張局勢加劇，3艘美國航艦仍部署到印度－太平洋地區。

航空母艦戰鬥群是一支以航艦為首的作戰編隊，通常由驅逐艦、巡洋艦及潛艦組成，提供防空、情報蒐集、反潛作戰和其他能力。

專家認為，部署航艦雖有助傳遞一種訊息，即美國軍隊已準備好在和平時期應對中國和北韓威脅，但若爆發衝突，美軍可能很容易淪為北京飛彈攻擊目標。中國的東風-21型（DF-21）反艦飛彈旨在阻止美國航艦接近西太平洋前線。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）說，在戰爭時期，中國火箭軍可能會試圖擊沉在所謂第二島鏈內運作的航艦。這條島鏈從日本的小笠原群島和美國領土關島一直延伸到巴布亞紐幾內亞。

克羅寧指出：「在和平或危機期間，航艦對於展現美國的安全承諾仍非常重要，不過，戰爭一旦爆發，航艦遭擊沉的風險就很高。」

美國智庫「戰略暨預算評估中心」（CSBA）資深研究員吉原俊井（Toshi Yoshihara）分析，美國軍艦泊靠的佐世保（Sasebo）、橫須賀（Yokosuka）等日本主要港口「可能會遭遇猛烈攻擊」。

吉原在談到第一階段戰鬥時表示，包括航艦等美國高價值資產「將不得不撤回第二島鏈，甚至可能撤到第二島鏈以東，因為連關島都不再是庇護所」。

五角大廈在去年一份有關中國軍力的年度報告中，承認東風-21型飛彈構成的威脅，並示警，這些飛彈使北京「有能力從中國大陸對西太平洋的航艦等艦艇實施長程精準打擊」。

五角大廈表示，被稱為航空母艦殺手的東風-21型飛彈「射程超過1500公里，配備機動重返載具（maneuverable reentry vehicle），據稱能在戰場快速重新裝載」。

報導指出，美國空軍正增加其在印太地區的作戰前哨基地。美軍在2023年獲准擴大使用菲律賓、澳洲和巴布亞紐幾內亞的基地，使中國軍隊在削弱美國空中力量更加困難。

中國也正在打造新航艦「福建號」，以對抗美國在西太平洋的主導地位。台灣國防部預判，福建號將在2025年開始服役。

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