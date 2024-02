俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

▲ 烏軍無人機攻擊俄軍坦克。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭軍方據報派無人機消滅整個俄軍裝甲部隊11輛戰車,畫面在社群媒體曝光,可見一輛輛坦克在田地上淪為廢鐵,傷亡目前尚不清楚,但俄羅斯內部對俄軍的無能和戰術感到失望的聲浪漸漲。

英媒Metro報導,網路曝光的畫面顯示,烏軍1月30日部署FPV自殺無人機,將俄軍3輛T-72坦克、5輛履帶式兩棲裝甲車和一輛步兵戰車炸成廢鐵,還摧毀2輛履帶式裝甲車,其中一輛裝有反坦克飛彈。

Yesterday, south of Novomykhailivka, a large Russian mechanized force attempted to storm Ukrainian lines.



Ukrainian drones tracked it kilometers behind the front, eventually swarming with FPV munitions, artillery, and ATGM fire.



Russian forces suffered catastrophic losses. pic.twitter.com/BpJrah0ePb