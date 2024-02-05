一分證據說一分話！中市檢出瘦肉精...複驗6次都陽性數據曝

▲台中市食安處長傅瓊慧說明檢驗出瘦肉精的過程。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市食安處年節前啟動大規模食安抽查，查驗出台糖豬肉含有瘦肉精「西布特羅」，並經過6次重複檢驗均呈現陽性反應，立即依規公告保護消費者，並要求販售業者下架與擴大抽查，今（5）日召開記者會表示，上午8點04分已收到台糖申請複驗文件，至於為何未等複驗結果就公布？市府強調，複驗要等2周才有結果，萬一肉品還是有問題，消費者豈不都吃下肚？

「科學證據理性客觀！」食安處表示，台中依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共抽驗6次，利用公告方法驗出0.015ppm，超過方法定量極限值0.001ppm達15倍之多。

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食安處早上8時04分接到台糖申請複驗的傳真，台糖表示，公司2月3日的電子公文交換器未開啟，所以早上才緊急傳真申請，之後會由食安處、食藥署及第三方公正人士檢驗，彼此邀請代表參與。

有關中央關心台中實驗室是否有汙染疑慮，食安處澄清，市府於111年3月即取得衛生福利部乙型受體素類項目認證，亦是衛福部食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，檢驗所使用的是21種瘦肉精混和的標準品，如是出現標準品污染，應同時會有其他瘦肉精檢出。

▲台中市召開記者會說明檢驗結果，出席者農業局長張敬昌（左1）、食安處長傅瓊慧（左2）、衛生局長曾梓展（左3）及新聞局長欒治誼。（圖／民眾提供，下同）

況且，1月份共抽驗肉品40件，全數採用一致的公告檢驗方法及程序，結果台糖的肉品檢出含有瘦肉精，其餘為陰性。

至於中央曾建議市府審慎公布，但驗出後第一時間仍公布的原因為何？市府強調，等業者申請複驗得到結果後才公布，等於要再等兩週，萬一是有問題的肉品，消費者都吃下肚，等於有隱匿的問題。

食安處指出，把關食安是食安處的權責，市府為求慎重也反覆檢測達6次之多，均有檢出陽性，第一時間反應警示，全力維護全體國民食安健康。