臉書PO「像巴西國旗的綠蛋」警8小時找上門　北檢偵查結果出爐

▲網友po出購買的台農雞蛋是綠色的，質疑是否為巴西進口蛋，被控造謠誹謗。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

新北謝姓民眾去年臉書PO文買到巴西綠黑蛋，並附上巴西國旗，中央畜產會認為，謝男買的是國產蛋，卻誣指為進口蛋，影響畜產會商譽而提告。台北地檢署5日偵查終結，認為蛋盒上條碼噴墨不清，消費者無專業可判斷是否為進口蛋，專家也作證變質蛋液可能是綠色，照片又無造假，因此處分不起訴謝男。

謝男2023年9月4日在臉書「全聯消費經驗老實說」社團，刊登黑綠色雞蛋、巴西國旗及電子發票等照片，PO文：「9/18在全聯買到的台農雞蛋，10/7才到期，請問這是進口蛋嗎？」當時行政院長陳建仁公開認定是假訊息，警方8小時內就趕到當事人家中訪談約詢，引起軒然大波。

中央畜產會認為，謝男買的是國產雞蛋，卻未經查證就質疑是進口雞蛋品質不良，足以影響負責蛋品進口的畜產會商譽，因此提告《刑法》加重誹謗、《食安法》散布食品安全不食訊息等罪。謝男則解釋，自己只是想向網友提醒，也想詢問是不是跟進口蛋有關，因為覺得雞蛋顏色和巴西國旗很像，所以張貼巴西國旗。

根據台農客服人員與謝男的臉書聯繫紀錄，謝男友出示全聯新莊輔大店的電子發票購物明細，並稱「還是很挺你們台農」，「這是另一盒同次購買的，蛋的噴碼根本看不清楚，會不會是已經噴好太久了，然後再跟的一批蛋分裝在一起，不太可能同一時間噴碼、有的很清楚有的不清楚」。台農客服當時也告知，蛋盒上噴印的墨水是食品等級墨水，比較容易溶解，遇水氣容易蛋調，只要有噴印都是國產蛋。

此外，農業部畜牧司家禽科技正也證稱，很難從外觀去判斷雞蛋是否已腐敗，照片上的蛋黃是散掉的，應該是不新鮮的。「不新鮮的蛋，蛋白還是透明色的，變質後才會變綠色」。

檢察官認為，不能排除謝男因為蛋盒上條碼噴墨不清楚，又不是專業人士，誤認購買的是進口蛋，所以想要上網提醒他人注意，而謝男po出的照片，並沒有任何加工變造的問題，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴謝男。