只有2天！台灣虎航機票下殺799元起　今10時開搶

▲台灣虎航推出發薪日機票優惠，單程最低799元起。（圖／台虎提供）

記者李姿慧／台北報導

繼日前推出夏季航班第三波優惠後，台灣虎航再推出「PAYDAY（發薪日）」優惠機票，單程機票最低799元起(未稅)，日本、韓國、澳門、越南等機票都有優惠。台灣虎航表示，優惠機票今天上午10時起限時開賣2天，讓愛出國的民眾省超大！

台灣虎航推出PAYDAY超值優惠機票，其中台北、台中、高雄飛澳門單程機票799元起；越南機票也有優惠，台北、高雄飛峴港單程機票1799元起，上列票價為未稅價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本航線單程機票優惠部分，台北-羽田2099元起、台北-福岡1799元起、台北-仙台2099元起、台北-茨城1899元起、台北-岡山1699元起、台北-新千歲2899元起、台北-函館2899元起、台北-旭川2899元起、台北-新潟2099元起、台北-佐賀1899元起、台北-小松2399元起，上列價格為未稅價。

韓國線也祭出優惠，單程機票包括台北-首爾1999元起、台北-釜山1999元起、台北-濟州2299元起、高雄-金浦1999元起，皆為未稅價。

台灣虎航表示，PAYDAY優惠機票將於今上午10時起開賣，至2月6日晚間23時59分止，優惠機票適用搭乘期間為2024年6月1日到10月26日。