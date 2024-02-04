濁水溪揚塵防制　四河局打造幸福環境春節不打烊

▲西濱大橋，攔水土堤蓄水覆蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪揚塵防制計畫邁入第三期整治階段，逐漸減少短效型的應變，並迎來長效型的營造成果，包括水、綠、林覆蓋面積的穩定增加，間接創造出生態棲地、地方景點、產業復甦等附加效益。揚塵防制春節期間不間斷，第四河川分署李友平分署長召開聯繫會議，研商揚塵應變作為並加速辦理既有揚塵防制措施與預防設置作業。

應變分工由高速公路局第二新建工程分局與中油公司天然氣事業部南區營業處加強轄管工區灑水及土方暫置區覆蓋作業；彰化縣環保局與雲林縣環保局強化市區道路環境清潔、營建工地及裸露農地巡查、禁止施放煙火及燃燒廢棄物等宣導；第四河川分署則管控河道工程管理，加強便道水車、簡易水線系統灑水及佈設高壓揚程泵浦加大能量潤濕裸露灘地，務必於農曆春節前完成整地後裸露地的稻草覆蓋等作業，以及強化巡查機制嚴禁濫倒廢棄物影響環境等事宜。





▲濁水溪高鐵橋上游防洪林帶簡易灑水設施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

去年卡努、海葵颱風帶來超大雨量，造成濁水溪河中沙洲的面積與位置產生變化，形成裸露地面積約1100公頃，經過各項防制應變措施努力，已下降至約84公頃，包括水覆蓋(攔水土堤或挖掘蓄水池塘)完成350 公頃、綠覆蓋(灘地噴灑草籽)完成292公頃、防洪植栽林帶完成 6 公里、河道整理計完成4.3 公里、其他覆蓋如稻草蓆舖設及水線佈設等計完成 300 公頃。

濁水溪揚塵防制第三期行動方案預計3年再投入8.67億元，要讓沿岸鄉親的生活受到永續的保障，期許未來年年都美好幸福。同時，濁水溪出海口已蛻變成生態樂園及候鳥中繼站，已記錄到東方白鸛12隻、黑面琵鷺等200多種鳥類和許多保育物種，龍年到了歡迎大家來走春，一同感受生態共融好環境。

▲緊急應變措施，工區便道水車灑水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）