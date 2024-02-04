他崩潰不結了！女方「討82萬聘金」：爸媽只有我1個女兒

▲大陸一對交往8年情侶論及婚嫁，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金鬧掰。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質，類似爭議層出不窮。大陸一對交往8年情侶論及婚嫁，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金，因此鬧掰分手。新聞曝光後，引發熱議。

根據陸媒《錢江晚報》報導，張姓女子與吳姓男子在學校認識後交往，近日開始談論婚嫁，不料在決定結婚後，2人衝突越來越多，尤其是談到18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金。

張女說，「我們家雖然不是大富大貴，但家裡就我一個女兒，因此爸爸媽媽早就跟我說過，這18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）他們並不會收下，反而會再給我添10萬人民幣（約新台幣43.6萬元），作為嫁妝帶到新家去，另外還陪嫁一輛汽車，我爸媽其實在意的就是男方家的一個態度，但沒想到他們家連這個態度都不肯給。」

張女嘆，讓她心寒的是，兩家人談到結婚費用時男友的錙銖必較，原本那麼溫柔的一個人，竟然會變得面目猙獰。

吳男則表示，其實分手不只是聘金導致的，聘金只是成了壓倒駱駝的最後一根稻草，自2人決定在杭州安家後，開銷就不斷增加，「我爸媽是工薪階層，辛苦一輩子存下的錢，已經拿出全部積蓄來幫我買房子交首付了，接下來，辦婚禮、買三金、房子裝修都還要出一大筆錢，如果現在要他們再拿聘金，對他們壓力太大了。」

吳男坦言，女友家裡條件比他好一點，因此希望對方能多體諒一點，但兩家人幾次商量都不歡而散，這也使他重新審視起彼此的感情。

新聞曝光後，掀起討論，不少男性網友分享看法，「聘金是女性的保障，那麼男性的保障又是什麼？婚前給的聘金，和嫁妝一起哪怕最終能帶回新家庭，也算女方婚前財產，對男性來說依舊沒有安全感。一邊要平等，一邊又要聘金，到底是結婚還是賣女兒？」

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