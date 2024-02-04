　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

他崩潰不結了！女方「討82萬聘金」：爸媽只有我1個女兒

大陸一對交往8年情侶論及婚嫁，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金鬧掰。（示意圖／PIXABAY）

▲大陸一對交往8年情侶論及婚嫁，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金鬧掰。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質，類似爭議層出不窮。大陸一對交往8年情侶論及婚嫁，卻因為18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金，因此鬧掰分手。新聞曝光後，引發熱議。

根據陸媒《錢江晚報》報導，張姓女子與吳姓男子在學校認識後交往，近日開始談論婚嫁，不料在決定結婚後，2人衝突越來越多，尤其是談到18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）聘金。

張女說，「我們家雖然不是大富大貴，但家裡就我一個女兒，因此爸爸媽媽早就跟我說過，這18.8萬人民幣（約新台幣82萬元）他們並不會收下，反而會再給我添10萬人民幣（約新台幣43.6萬元），作為嫁妝帶到新家去，另外還陪嫁一輛汽車，我爸媽其實在意的就是男方家的一個態度，但沒想到他們家連這個態度都不肯給。」

張女嘆，讓她心寒的是，兩家人談到結婚費用時男友的錙銖必較，原本那麼溫柔的一個人，竟然會變得面目猙獰。

吳男則表示，其實分手不只是聘金導致的，聘金只是成了壓倒駱駝的最後一根稻草，自2人決定在杭州安家後，開銷就不斷增加，「我爸媽是工薪階層，辛苦一輩子存下的錢，已經拿出全部積蓄來幫我買房子交首付了，接下來，辦婚禮、買三金、房子裝修都還要出一大筆錢，如果現在要他們再拿聘金，對他們壓力太大了。」

吳男坦言，女友家裡條件比他好一點，因此希望對方能多體諒一點，但兩家人幾次商量都不歡而散，這也使他重新審視起彼此的感情。

新聞曝光後，掀起討論，不少男性網友分享看法，「聘金是女性的保障，那麼男性的保障又是什麼？婚前給的聘金，和嫁妝一起哪怕最終能帶回新家庭，也算女方婚前財產，對男性來說依舊沒有安全感。一邊要平等，一邊又要聘金，到底是結婚還是賣女兒？」

延伸閱讀
詹雅雯驚傳遭「性騷擾半年」：絕不饒你　猥褻男子身份曝光！經紀人回應了
男友哭沒錢⋯一聽女友「日本機+酒全包」嘴臉變了　她看手機崩潰：想對日本女人慷慨
美疾管局期刊肯定高端保護力達9成以上　陳時中籲民衆務實面對真相　　

ET快訊
尾牙紅包一打開「空的」！她難過當面問潘若迪：這是正常的嗎
上校當眾對「四星上將」拍桌！　軍方內部譁然：不可思議
韓男團偶像悄來台灣！　現身內湖遭捕獲
21萬歐洲高價團「住漏水房」！作家跪地擦水：被當盤子
詹雅雯爆「被性騷半年」！　直播宣戰
快訊／國道駕駛突休克不治！　警隧道旁CPR畫面曝
超兇網紅尾牙唱太糟！唱2句「老闆丟1萬塊趕下台」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張家界「七十二奇樓」爆頂棚坍塌！多名遊客受傷　現場畫面曝

他崩潰不結了！女方「討82萬聘金」：爸媽只有我1個女兒

陸春節口岸日均通關將達180萬人次　恢復至2019年流量

《琅琊榜》男星「深夜陪聊」叫姊姊？　女轉帳85萬才知是戀愛陷阱

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

媽故意喊「睡著手會一直舉高」　裝睡兒不想下車努力抬手證明

台灣VS大馬「SIZE」發音　獨特唸法網友超有感

張家界「七十二奇樓」爆頂棚坍塌！多名遊客受傷　現場畫面曝

他崩潰不結了！女方「討82萬聘金」：爸媽只有我1個女兒

陸春節口岸日均通關將達180萬人次　恢復至2019年流量

《琅琊榜》男星「深夜陪聊」叫姊姊？　女轉帳85萬才知是戀愛陷阱

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

業績激增！老闆霸氣喊年終2個月　他「見4位數」心寒：比去年慘

李聖經一到泰國就變辣！深V辣露白皙美胸　網讚：美瘋了

上校竟當眾對「四星上將」拍桌　軍方內部譁然：不可思議！

宜蘭賓士龜速闖紅燈...逆向撞保全厢型車！駕駛血糖過低出狀況

台糖豬肉片檢出瘦肉精！毒物醫曝「代謝時間」：比萊克多巴胺長

男致電捐贈「可攜帶核彈頭的火箭」　美國空軍博物館一聽報警　

狂砍60分仍救不了勇士！「咖哩大神」成近2週輸球第3人

春安工作啓動！花蓮警全面動員　24小時受理報案提供服務

小六數學題「求問糖果有幾顆」　一票被考倒！正解曝：前面不要看

上半年「桃花旺爆」TOP3星座！金牛魔羯口味都變了 水瓶再等2個月

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

花3千萬港幣買國產電動巴士「5年內全報銷」 公開招標拆毀或出口

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

本命年之喜！00年女孩刮刮樂中221萬元

籃球「怪怪的」　他大喊「快跑」就爆炸了

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23

網購河豚毒死妻！陸官員被執行死刑

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

陸股民湧入美國大使館微博　求出手救市

他崩潰不結了！女方討82萬聘金：爸媽只有我1個女兒

為何都在春節前執行死刑？律師揭原因

抗議文言文被砍　北一女師登上陸官媒

張家界「七十二奇樓」　爆頂棚坍塌

更多熱門

相關新聞

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她見手機紀錄崩潰

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她見手機紀錄崩潰

俗話說「一起出國旅遊可以看清一個人」，一名女網友表示，與交往3年的男友第一次出國，出發前男友不願幫忙查資料，嫌住宿貴，選便宜住宿又怕被朋友笑，還要求機+酒由原PO買單，因為沒有要逛街還要幫忙提東西，原PO都覺得沒關係，直到看到男友的Google地圖紀錄後傻眼，「對日本女人真慷慨」。

過年狂被逼婚催生…「2神招」化解長輩關心！

過年狂被逼婚催生…「2神招」化解長輩關心！

準岳父母喊36萬聘金　他3原因拒！網挺男方

準岳父母喊36萬聘金　他3原因拒！網挺男方

婚後為何要叫對方父母爸媽？他10字答案被讚

婚後為何要叫對方父母爸媽？他10字答案被讚

女友嫁妝有房有車！「附帶1條件」讓他想逃了

女友嫁妝有房有車！「附帶1條件」讓他想逃了

關鍵字：

結婚情侶聘金

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

即／台中派出所長中彈身亡　檢相驗「右腦入左腦出」

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

親戚「1個月賺多少」小鐘神回2句話

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面