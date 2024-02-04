日JR車站旁大火！「火勢逼鐵軌」頻傳爆炸聲　多線路停駛

記者王佩翊／編譯

日本東京都大田區的JR大森車站旁的商店街發生火警，由於火勢持續擴大，甚至靠近鐵軌，因此目前京濱東北線大宮至大船區間停駛，東海道線品川至橫濱區間也停駛，且暫未確定何時恢復通行。從民眾所拍攝的畫面可以看到，大火狂竄超過1層樓高，現場甚至數度傳出爆炸聲響。

▲現場爆炸聲頻傳，大火逼進鐵軌與馬路。（圖／翻攝X）



根據《朝日電視台》報導，東京消防廳指出，鄰近JR大森車站附近鐵軌的一間餐廳4日上午10時左右發生火警，由於火勢之大且靠近鐵路，因此消防當局出動了至少24輛消防車。

起火餐廳為一棟1樓為拉麵店的3層樓高建築物，而火勢也蔓延至隔壁建築，目前仍在持續燃燒中。根據消防人員透露，已確定有1人受傷，已經被送往醫院搶救，但性別不明。

受到這起大火影響，JR京濱東北線大宮至大船區間停駛，而東海道線品川至橫濱區間也停駛，由於火勢尚未被控制，因此也暫時無法確定何時能夠恢復運行。

從目擊民眾所拍攝的畫面可以看到，猛烈大火竄出店面，火勢甚至噴出人行道，現場更是傳出多起爆炸聲響，建築物內的物品則是被炸到馬路上，畫面十分可怕。