《看到靈魂的那隻眼 師公》演員群　攜手民雄分局反詐騙

▲ 《看到靈魂的那隻眼 師公》群星宮廟祈福 攜手警方反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



預計3月將要上映的賀歲大片《看到靈魂的那隻眼 師公》劇組及演員群日前至嘉義縣新港奉天宮參拜宣傳，「民雄打詐隊」把握機會邀請協助宣導防詐騙，劇組爽快答應，劇中主要演員霍正奇、雷洪、胡鴻達、蔡阿炮等人攜手參與，共同響應全民識詐運動。

由霍正奇、雷洪、陳明真、梁佑南、方琦、胡鴻達、蔡阿炮、黃新皓等演員主演的國片《看到靈魂的那隻眼 師公》全片在澎湖取景，去年10月底殺青，故事以台灣宮廟文化視角為主軸，以奇幻喜劇方式，希望推廣宮廟文化外，更能夠傳遞善的能量，一起讓臺灣越來越好。

該片劇組及演員群也特別在電影上映前，以林口竹林山觀音寺為首站做宣傳，開啟為全臺88間宮廟朝聖祈福之路，日前眾演員齊聚香火鼎盛的新港奉天宮參拜，祈祝電影上檔票房開紅盤，新港奉天宮董事長何達煌也開心演員們的來到，並預祝電影上映順利成功。

民雄警分局表示，警方邀請戲中主角群合作拍攝反詐影片，就是希望透過演員的影響力，號昭民眾重視防詐，學習識別詐騙陷阱，保護自身財產安全。尤其近年較常見的假投資詐騙，一定要掌握三不原則：不聽信來源不明資訊、不加入可疑投資群組、不使用非官方投資平台APP與網站。