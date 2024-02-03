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台糖梅花肉片檢出瘦肉精　桃園查核檢驗：業者已自主下架

▲台糖梅花肉片檢出瘦肉精，桃園查核檢驗

▲台糖梅花肉片檢出瘦肉精，桃園查核檢驗。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局3日針對有關台糖安心豚「梅花肉片(有效日期2024.06.10)」追溯號碼23121150490-52513的產品，檢出瘦肉精西布特羅0.002ppm案，立即兵分多路，前往桃園市內億客成生鮮超市、全聯福利中心以及國防部福利站進行查核，以守護市民健康。

其中，億客成生鮮超市四家分店，業者於去年進貨台糖總公司同批效期產品總計99公斤，今日已自主下架同批產品共9公斤，全聯福利中心雖未見違規批號產品，衛生局仍預防性抽驗架上台糖其他品項批號肉品。

衛生局今日接獲臺南市政府衛生局通知，桃園市億客成生鮮超市4家分店於去(112)年12月20日進貨台糖總公司同批效期產品總計99公斤，隨即派員前往查核，現場業者已自主預防性下架同批產品共計9公斤，另架上販售之不同批肉品，予抽驗14件回局檢驗乙型受體素。此外，市內台糖（蜜鄰便利超市）慈惠店、復興店雖無同批號肉品，但仍自主下架梅花豬肉產品共16.9公斤。

另因台中市衛生局發布，檢出瘦肉精的台糖梅花肉片係於國防部福利事業管理處所屬台中福利站取樣，並初步掌握銷售於全聯，衛生局今日亦主動派員查核轄內全聯福利中心，賣場架上未見違規批號產品，現場亦抽驗5件台糖其他品項批號產品進行檢驗。至於轄內國防部福利站4家門市，除1家未營業，3家均表示昨日接獲管理處通知全面先行下架台糖肉類產品，衛生局至龍岡福利站查核陳列架上未見台糖肉類製品，另洽詢桃園毛豬交易市場，案內南靖養殖場的豬隻未曾進到桃園市拍賣市場。

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