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桃園環警監執行「靜桃專案」　東瀛戰神超標...這下慘了秒噴3600

▲桃園環警監執行「靜桃專案」東瀛戰神超標

▲桃園環警監執行「靜桃專案」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園警分局3日凌晨與市府環保局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區風禾公園共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，員警在路上攔查一部日產「東瀛戰神」、另有多部大型重機車發出擾人噪音，經員警攔查帶到檢測點施測，果然都噪音超標違規，立即開罸！

桃園警分局指出，東瀛戰神測得121分貝（標準95分貝），超標26分貝，當場噴飛3600元罰鍰。整場勤務共攔查21輛汽機車，經檢測有17輛排氣管噪音超過標準，環保人員均現場開立舉發單及車輛複驗單。

▲桃園環警監執行「靜桃專案」東瀛戰神超標

▲員警在路上攔查一部日產「東瀛戰神」。（圖／桃園警分局提供）

桃園警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響環境安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免荷包失血。

為改善噪音車擾民問題，桃園市政府於去（112）年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可逕行開罰3000元至3萬元罰鍰。

▲桃園環警監執行「靜桃專案」東瀛戰神超標

桃園警分局自該公告後，利用線上各項勤務加強拍照通報給環保局，依照噪音管制法第8條逕行裁處，已經達200多件，另結合環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，測得噪音超標當場開單告發的也有約400件，拍照函請環保局通知複驗的更達2700件，目的就是要透過強力稽查手段來「還靜於民」。

環保局的聲音照相科技執法設備，也從原本12組，再增加15組，總共達27組，多管齊下來維護環境安寧，環保局副局長葉孟芬及承辦科長吳小萬也特別到現場視察執行狀況，對於桃園分局員警共同配合執行靜桃專案辛勞，充分發揮市府各局處間一體合作精神，表達肯定。

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