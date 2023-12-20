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社會 社會焦點 保障人權

深夜炸街狂拉音浪擾民！桃園警全力掃蕩　海神、凱燕各噴2700元

▲▼百萬名車海神、凱燕因噪音超標，分吞2700元罰鍰。。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局與環境保護局及桃園監理站合作，共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，員警在路上攔查一部瑪莎拉蒂「海神」及一輛保時捷「凱燕」發出擾人噪音，經帶到檢測點施測果然都超標違規，2台車當場挨罰2700元。

為改善噪音車擾民問題，桃園市政府於今年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實即可開罰，桃園分局自9月22日公告後，利用線上各項勤務加強拍照通報給環保局，依照噪音管制法第8條逕行裁處，已經達154件，另持續攜手環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發的也達304件，拍照函請環保局通知複驗的更達2500件，目的就是要透過強力稽查來「還靜於民」。

▲▼百萬名車海神、凱燕因噪音超標，分吞2700元罰鍰。。（圖／桃園警分局提供）

▲▼百萬名車海神、凱燕因噪音超標，分吞2700元罰鍰。。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局18日晚上7至11時與環境保護局及桃園監理站合作，在桃園市桃園區風禾公園共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，員警在路上攔查一部瑪莎拉蒂「海神」、另一部保時捷「凱燕」發出擾人噪音，經帶到檢測點施測，海神測試值為103分貝(標準值為96分貝)；凱燕為96分貝(標準值86分貝)果然都超標違規，兩台車當場噴飛2700元罰鍰。

整場勤務共攔查27輛汽機車，經檢測有17輛排氣管噪音超過標準，環保人員均到場開立舉發單及車輛複驗單，桃園警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免荷包失血。

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