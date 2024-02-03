喬丹冠軍戰靴賣了！6雙「王朝系列」拍出2.5億天價　創球鞋拍賣紀錄

▲喬丹的6雙冠軍鞋拍出了803.28萬美元（約新台幣2.5億元）的天價。（圖／翻攝自蘇富比官網）

記者葉睿涵／編譯

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）在贏得6次NBA總冠軍，並拿下6個總冠軍賽MVP時穿的「王朝系列」（Dynasty Collection）喬丹鞋，日前在蘇富比拍賣出了803.28萬美元（約新台幣2.5億元）的天價，除了創下全球比賽用球鞋的拍賣紀錄外，也是喬丹紀念品中的第二高價。

綜合美媒報導，「王朝系列」喬丹鞋包括了喬丹在1991年至1993年穿過的喬丹6代、7代和8代，還有陪伴他在1996至1998年期間「征戰沙場」的喬丹11代、12代和14代。在這6雙球鞋中，喬丹6代、8代、11代和12代都帶有喬丹的親筆簽名，見證了喬丹在NBA歷史上的輝煌時刻。

▲拍賣出的球鞋中，有4雙帶有喬丹的親筆簽名。（圖／翻攝自蘇富比官網）

報導稱，這6雙球鞋在今年2月2日的拍賣會中，最後以803.28萬美元的價格成交，打破了他去年4月以223萬800美元（約新台幣7000萬元）售出的球鞋，而那雙鞋是他在1998年總冠軍賽第二場比賽中所穿的。

不過，「王朝系列」的價格還是比他在1998年「最後一舞」時穿著的紀念球衣價格要低，那件球衣在2022年9月的拍賣會上，標出的價格為1010萬美元（約新台幣3億元），是目前賣價最高的實戰體育紀念品。

Six Air Jordan Sneakers.

Six NBA Championships.

$8 Million.



The Dynasty Collection, which featured one Michael Jordan-worn sneaker from all six of his NBA championship-clinching games, sold for $8 million at @Sothebys pic.twitter.com/W1aW2cm6Sj — Altan Insights (@AltanInsights) February 2, 2024

喬丹在為芝加哥公牛（Chicago Bulls）效力期間，共贏得了6個NBA總冠軍、6個決賽MVP，以及5個聯盟MVP獎。1991年，公牛的資深公關主管哈拉姆（Tim Hallam）許願，希望喬丹能在贏得第一個總冠軍後，將他在比賽中穿過的球鞋（Air Jordan sneakers）送給哈拉姆，而喬丹也在賽後滿足了哈拉姆的請求，並成為他接下來10年的傳統。

蘇富比現代收藏品部主管沃赫特（Brahm Wachter）表示，「王朝系列」拍出了破紀錄的價格，證明了喬丹「G.O.A.T」（史上最佳球員）的價值，而「王朝系列」也無疑是歷史上其中一個最重要的體育紀念品系列，「這是本次拍賣會的歷史性時刻，這6雙奪冠運動鞋的銷售可能是獨一無二的。」