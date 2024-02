美小飛機墜毀住宅區引大火！飛行員等3人死亡　最後呼救音檔曝光

記者張寧倢/編譯

美國佛州清水市(Clearwater)1日晚間7時一架小型飛機墜毀在一處移動式住房園區,引發大火。美媒福斯電視台取得了一段錄音檔,飛行員在墜機前告訴航空管制員,「我的引擎要壞了。喔,糟了!」報導稱,飛機直接撞毀一間房屋,包含飛行員在內共3人死亡。

▲美國佛州一架小飛機1日墜毀住宅區,造成多處房屋起火,現場濃煙狂竄。(圖/路透)

美國聯邦航空管理局(FAA)聲明指出1日晚間7時,一架單引擎Beechcraft Bonanza V35撞入住宅區,FAA與美國國家運輸安全委員會(NTSB)正在進行調查。然而,據紐約郵報報導,失事飛機的飛行員以及另外2名在地面的民眾不幸死亡,另有多人受傷,但傷亡者身分尚未公開。

▲火勢燃燒猛烈,至少蔓延4處房屋。(圖/CFP)

福斯13頻道電視台取得了一段墜機前的錄音檔,可聽見飛行員向航空管制員表示,「我看不到另一座機場…我的引擎要壞掉了。喔,糟了!(Oh, s–t.)」另一架目睹墜機情況的飛機飛行員則報告,失事飛機「硬著陸」,而且正在燃燒,「他肯定是撞進了一棟房子,整棟房子都被毀了。我剛剛看到他以極快的速度墜落。」

▼墜機前音檔曝光。影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

消防官員表示,在失事飛機向塔台通報引擎故障後,地面救援隊一直在附近機場待命準備緊急迫降,但飛機墜落的地點距離機場跑道仍有3英里(約4.8公里)。火勢撲滅後可以看見,事故現場一處移動住房結構全毀,化為灰燼。當地消防隊長埃勒斯(Scott Ehlers)表示,大火延燒至另外3處移動住房。

▼小飛機墜毀一處移動住宅,現場夷為平地。(圖/CFP)

