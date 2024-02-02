美女局長傳「上空床照」給小鮮肉！海量偷情對話流出　遭拔官調查





▲美女局長搞婚外情傳裸照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

長沙一美女局長1日被曝光海量婚外情對話記錄，截圖時間跨度是2021年12月3日到2022年11月3日，聊天時間有上午、下午、深夜。兩人對話露骨，女官員還自拍上空裸照給鮮肉小王。她表示，自己沒有離婚，見面不能讓丈夫知道，「我下午翹班了，溜出來做頭髮。」

據《縱覽新聞》報導，近日，網上出現多張被指是湖南長沙雨花區商務局李姓女局長與一名年輕男子的不雅聊天截圖。

網上流傳的聊天記錄從2021年12月3日開始，發帖網友稱是李女與一名年輕男子的聊天內容。截圖顯示，不少聊天對話十分露骨，對話中還有多張打碼相片，但依然可以看出身體裸露的照片。

▲對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

對話還顯示，女方在外地出差時，還多次邀請對方前去相見。她傳給男方的話包括，「給你弄了鹿鞭哦」、「你來吧，只是我這次沒法給你帶鹿鞭粉」、「不僅有黑眼圈，而且臉上都有劃痕」、「身心內外都潤滑」、「在高鐵上陪廳長喝茅台，渾身上下都怪難受」。

公開信息顯示，2021年2月26日，45歲的李女被任命為長沙雨花區商務局局長，2023年4月27日，被免去商務局局長職務。據微信公眾號「長沙公會」1月13日發布的文章顯示，1月11日，李女擔任長沙雨花區總工會黨組書記、常務副主席並出席會議。

李女最近一次露面是雨花區總工會召開的全區工會2024年度工作務虛會上，時間是2024年1月11日。報導顯示，李女以雨花區總工會黨組書記、常務副主席身分進行了工作部署。

2月1日，長沙市雨花區總工會一名工作人員表示，針對此事，雨花區委組織部已介入調查，後續會有通報，具體情況還不清楚。她還稱，李女已經沒來上班，但具體從何時開始不上班並不清楚，其他問題可以聯繫雨花區委組織部。

據《上游新聞》報導，有信源稱，李女從商務局調往總工會與被人舉報「生活作風存問題」有關，但此說法未獲回應。

1日傍晚，湖南省長沙市官方人士透露，李女已被免職。「雨花發布」官方微博之後發布了相關通報，網傳雨花區公職人員李女相關問題，長沙市雨花區委高度重視，已對她予以免職處理，區紀委監委已立案，目前案件正在進一步審查中。