平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

▲新北人夫使用平板忘了登出帳密，被兒子看到共享相簿內的出軌照。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫阿偉(化名)和兒子共用平板電腦，卻忘記登出帳號，導致兒子從共享相簿看到小三親吻阿偉生殖器的照片，震驚告訴母親。正宮翻閱相簿，發現阿偉經常喊錢不夠用，還欠她百餘萬未還，卻有錢和小三住高級飯店、吃大餐，還送小三鑽石項鍊，憤而和阿偉離婚，並將小三告上法院。新北地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。可上訴。

正宮表示，她和丈夫阿偉都在金融業工作，屬中高收入族群，2008年間一起到國外旅遊時，認識同旅行團的人妻小美(化名)，進而認識小美的丈夫和繼女，兩對夫妻多次和其他友人共同出遊，小美理應知道阿偉已婚。

正宮指出，阿偉和兒子共用家中一部平板電腦，疫情後兒子經常使用平板進行線上課程，前年7月兒子發現阿偉忘記將帳號登出，還連至共享相簿，裡面有個資料夾叫「Mei Mei的相片 伴侶共享」，點進去全是小美的照片，還有小美親吻男性性器的畫面，兒子察覺有異跑來詢問她後，她才發現丈夫偷吃小美至少6年以上。

正宮翻閱相簿，發現從2015年8月到姦情曝光為止，不僅小美替阿偉買了情侶裝，阿偉也帶小美回家一起敷臉、過夜，相簿裡除了兩人嘴對嘴親密照外，還有小美的裸照，角度看起來顯然由阿偉掌鏡。此外，兩人還前往日月潭當地飯店、溫泉飯店等處留宿，一同看電影、聽百老匯音樂劇、吃日本料理和陶板屋，阿偉還送小美至少6千元的鑽石耳環及項鍊。

正宮說，她看了震驚不已，想到自己處處省吃儉用，還借錢給阿偉百餘萬未拿回，不料阿偉哭窮甚至拒絕負擔小孩扶養費，竟是為了和小美吃喝玩樂，讓她相當氣憤，不僅如此，阿偉還多次對外表示不愛她，讓她只好傷心離婚，也向小三求償3百萬元。

全案審理時，小美雖否認和阿偉搞婚外情，但法官檢視相關證據後認為，照片中阿偉和小美有親暱肢體接觸，且拍攝溫泉飯店外觀、住宿券、飯店內房間等畫面，可見兩人有在這些飯店共宿，已侵害配偶權，審酌正宮任職於外商保險公司，年收百萬，小美年收約70萬等情形，判她要賠正宮50萬元。可上訴。