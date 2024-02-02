　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

新北人夫使用平板忘了登出帳密，被兒子看到共享相簿內的出軌照。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫阿偉(化名)和兒子共用平板電腦，卻忘記登出帳號，導致兒子從共享相簿看到小三親吻阿偉生殖器的照片，震驚告訴母親。正宮翻閱相簿，發現阿偉經常喊錢不夠用，還欠她百餘萬未還，卻有錢和小三住高級飯店、吃大餐，還送小三鑽石項鍊，憤而和阿偉離婚，並將小三告上法院。新北地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償50萬元。可上訴。

正宮表示，她和丈夫阿偉都在金融業工作，屬中高收入族群，2008年間一起到國外旅遊時，認識同旅行團的人妻小美(化名)，進而認識小美的丈夫和繼女，兩對夫妻多次和其他友人共同出遊，小美理應知道阿偉已婚。

正宮指出，阿偉和兒子共用家中一部平板電腦，疫情後兒子經常使用平板進行線上課程，前年7月兒子發現阿偉忘記將帳號登出，還連至共享相簿，裡面有個資料夾叫「Mei Mei的相片 伴侶共享」，點進去全是小美的照片，還有小美親吻男性性器的畫面，兒子察覺有異跑來詢問她後，她才發現丈夫偷吃小美至少6年以上。

正宮翻閱相簿，發現從2015年8月到姦情曝光為止，不僅小美替阿偉買了情侶裝，阿偉也帶小美回家一起敷臉、過夜，相簿裡除了兩人嘴對嘴親密照外，還有小美的裸照，角度看起來顯然由阿偉掌鏡。此外，兩人還前往日月潭當地飯店、溫泉飯店等處留宿，一同看電影、聽百老匯音樂劇、吃日本料理和陶板屋，阿偉還送小美至少6千元的鑽石耳環及項鍊。

正宮說，她看了震驚不已，想到自己處處省吃儉用，還借錢給阿偉百餘萬未拿回，不料阿偉哭窮甚至拒絕負擔小孩扶養費，竟是為了和小美吃喝玩樂，讓她相當氣憤，不僅如此，阿偉還多次對外表示不愛她，讓她只好傷心離婚，也向小三求償3百萬元。

全案審理時，小美雖否認和阿偉搞婚外情，但法官檢視相關證據後認為，照片中阿偉和小美有親暱肢體接觸，且拍攝溫泉飯店外觀、住宿券、飯店內房間等畫面，可見兩人有在這些飯店共宿，已侵害配偶權，審酌正宮任職於外商保險公司，年收百萬，小美年收約70萬等情形，判她要賠正宮50萬元。可上訴。

ET快訊
劉詩詩、吳奇隆帶娃出門秒破婚變！網酸「女神養老人」狗仔平反了
確定不回黨中央！外傳蔡壁如將任市政顧問　中市府說話了
李沛綾離婚首露面　當場忍不住淚崩
律師團也淪陷！　2女1男聲押
紅貴賓養10年「變白貴賓」　媽看傻：好像換一隻狗
紅髮艾德高雄趴趴走！　粉絲路邊捉到了
世界上最稀有的護照　全球僅500本流通
投票驚見「立院林襄」！　IG找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

借車卻撞車！新莊男洗澡突遭持槍挾持　亮槍男落網：只帶刀沒有槍

高手這下慘！高雄男「1手騎車一手牽車」　危險行徑最高罰3萬6

兇狠片！員林2派混混當街談判破裂　猛催油門把人「撞進檳榔攤」

泥水狂湧畫面曝！台中自來水爆管2小時　居民曝：路面會晃

清秀馬尾女警大秀韓文　韓國情侶開心找回皮包「太愛台灣了」

彰化夫妻探子遇劫1死1重傷　客運車速僅8K...禮讓對向車反釀悲劇

快訊／台中管線破裂！泥黃髒水湧「半個輪胎高」　範圍擴大中

北市1周2起搶案！士林夜市知名豆干店遭劫　2案搶匪還在逃

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

女兒玩電動見「大螃蟹」嚇壞　尖叫急推把手給爸...媽笑翻

高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

借車卻撞車！新莊男洗澡突遭持槍挾持　亮槍男落網：只帶刀沒有槍

高手這下慘！高雄男「1手騎車一手牽車」　危險行徑最高罰3萬6

兇狠片！員林2派混混當街談判破裂　猛催油門把人「撞進檳榔攤」

泥水狂湧畫面曝！台中自來水爆管2小時　居民曝：路面會晃

清秀馬尾女警大秀韓文　韓國情侶開心找回皮包「太愛台灣了」

彰化夫妻探子遇劫1死1重傷　客運車速僅8K...禮讓對向車反釀悲劇

快訊／台中管線破裂！泥黃髒水湧「半個輪胎高」　範圍擴大中

北市1周2起搶案！士林夜市知名豆干店遭劫　2案搶匪還在逃

高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

黃國昌要求立院6日就開議　綠委：民眾黨可跟他們保送的韓國瑜好好談

鳳山乙工地蓋儲能廠遭抗議　地主不留了！火速賣地

領航猿延攬陳昱翰　盼他成為球隊控衛及時雨

愛犬擅社交「每桌巡禮」還大方與路人合照　媽看傻：當自己店狗？

下代Studio Display變「曲面螢幕」？　蘋果新專利曝光

平板上遠距課！兒驚見父資料夾有「阿姨親鳥照」　母心碎怒告

借車卻撞車！新莊男洗澡突遭持槍挾持　亮槍男落網：只帶刀沒有槍

苗栗大湖拾獲死亡鼬獾「首次驗出狂犬病」　防檢署籲遵守二不一要

劉詩詩、吳奇隆帶娃出門秒破婚變！網酸「女神養老人」狗仔平反了

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

社會熱門新聞

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴14球員

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

涉洩偵查秘密給詐團　3律師遭聲押

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

彰化老夫妻訪兒返家遇劫！肇事運將自責

賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟令下屬竄改成績

即／22歲女護校生墜玉井橋傷重不治

更多熱門

相關新聞

26歲烏克蘭裔日本小姐爆不倫！遭已婚醫騙色

26歲烏克蘭裔日本小姐爆不倫！遭已婚醫騙色

第56屆日本小姐選美由烏克蘭裔的26歲選手椎野卡洛琳娜（椎野カロリーナ）奪得后冠，而這名擁有非傳統東方面孔的佳麗更成為日本小姐選美比賽各獎項中首位歐洲出身的選手，因此引發熱議。不過就有週刊爆料，椎野與一名已婚醫師發展婚外情，而對方正是因身材健美獲得「筋肉醫師」封號的知名整形醫師。

美女局長傳上空床照給小鮮肉！海量偷情對話流出

美女局長傳上空床照給小鮮肉！海量偷情對話流出

人夫猝死「保險受益人變小三」　正宮怒告

人夫猝死「保險受益人變小三」　正宮怒告

14歲女兒拷貝「爸爸外遇」證據！交給媽媽

14歲女兒拷貝「爸爸外遇」證據！交給媽媽

車震！官員偷腥女師　雙雙陳屍車上

車震！官員偷腥女師　雙雙陳屍車上

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面