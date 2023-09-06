搜救犬「鐵雄」開放領養！全台最高階二線一屆退　每月只要4千元

▲▼全台最高階二線一搜救犬「鐵雄」開放領養，每月開銷只要4千元。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局第一批搜救犬之一「鐵雄」，不但通過高級搜救犬認證、參與花蓮震災成功救出1人，目前還是全台獲授階最高階二線一星，但因逾齡加上關節磨損，不得不退休，消防局即日起開放市府員工及志工申請領養，有人認為養到賺到，因為只要花4千元，就能擁有一隻訓練有素、情緒高度穩定的最佳陪伴者。

消防局表示，台中市第一批搜救犬鐵雄和腿腿，都在今年退休，腿腿已被人領養，鐵雄今年9歲，超過法定的7歲，加上2年前關節磨損，由於搜救工作需要超強體力，以及在瓦礫堆中找尋受困者，鐵雄已明顯不適合在第一線，因此決定開放領養，依照消防局搜救犬退除役執行辦法，第一階段優先給消防局同仁，第二階段是市府員工及志工，第三階段是一般市民。

鐵雄不但通過瓦礫堆搜索、原野搜索、氣味辨識等高級搜救犬認證，並參與過2018年花蓮震災，在倒塌飯店中成功救出1名受困者，2020年授階二線一星，為全台獲贈授階最高階的搜救犬。

消防局說明，訓練有素的鐵雄，喜歡與人相處，適合陪伴，而且穩定性極高，不會有見陌生人就狂叫、狂追，甚至咬人的問題，而且每月包括三餐飼料、保健食品的花費，平均只要4千元。

消防局會從申請者的書面資料、電訪、實地訪視，決定鐵雄是否適合申請者，一旦申請核准，還會技術轉移，教導如何和鐵雄相處、餵養、散步等，認養申請活動9月12日下午5點截止。