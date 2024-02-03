客運輾壓夫妻1死1重傷　肇事駕駛「A柱擋視線」5萬交保

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣溪湖鎮1日發生死亡車禍，一輛員林客運在員鹿路、彰水路口轉彎時，撞上一對行走在斑馬線上的老夫妻，造成84歲阿公頭骨碎裂死亡、80歲阿嬤右腿重傷必須斷肢。客運劉姓駕駛2日接受檢方複訊，聲稱是因為A柱擋住視線，才會沒有看見夫妻倆，訊後被檢方裁定5萬元交保，全案朝過失致死罪方向偵辦。

▲劉男疑似視線被A柱擋到，表示轉彎時沒有看到夫妻2人 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件發生在1日下午3點多，劉男駕駛客運剛離開車站，沿員鹿路東往西方向準備左轉彰水路時，意外撞上並輾過正在走過斑馬線的杜姓夫妻。警消趕到後，發現阿公頭骨碎裂變形，當場就已經明顯死亡，阿嬤則是右腿膝蓋以下遭輾斷，斷開的小腿、腳掌掉落在一旁，腳掌上僅剩下大拇指，其餘4腳指全遭輾斷。

救護人員替阿嬤初步處理後，火速將阿嬤抬上救護車送醫，不幸的是阿嬤因為斷肢嚴重，右腳膝蓋以下無法接回，只能選擇截肢，另左邊脛腓骨開放性骨折、額頭也有撕裂傷，目前已完成緊急手術，仍在加護病房觀察中，尚未完全恢復意識，也不知道老伴已經離世。

▲夫妻被客運輾過，現場地面滿是鮮血。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方初步調查，事件發生的路口儘管位在鬧區，過去不曾發生重大交通事故，地上斑馬線與交通號誌都沒有問題，調閱路口的監視器畫面後，發現老夫妻通過斑馬線時，路口車輛見狀都有停下禮讓，而劉男駕駛的客運雖然速度緩慢，卻沒有禮讓直接左轉通過路口，導致客運的內輪差撞倒並輾過2人。

員林客運表示，劉男在員林客運任職3年，過去未有致傷肇事紀錄。劉男接受訊問也供稱，他當時準備左轉彰水路，車速僅有8公里，發現對向車輛有意禮讓，就直接轉彎通過，在轉彎時疑似受到A柱視線影響，才沒看見正在過馬路的老夫妻，對於事故發生也發生自責。檢方2日複訊後，裁定劉男5萬元交保。