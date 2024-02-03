臺灣護照太搶手！　移民署聯手警方破大型假護照集團...逮8人

▲冒辦護照集團為招攬大陸人申辦護照所刊登廣告。（圖／航警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

由於臺灣護照享有171個國家與地區免簽、落地簽、或電子簽證等簽證便利待遇，便利國人經商旅行，竟遭大陸韋姓男子透過臺籍劉姓男子招募臺灣人頭以合成相片冒辦護照供大陸買家使用，移民署國境事務大隊接獲線報，在臺北地檢署檢察官蕭永昌指揮偵辦，聯手航警局、高市刑大一舉破獲大型冒辦護照集團，現場拘提包含劉姓主嫌等8名犯嫌到案，並查扣犯罪使用之手機11支、存摺2本及電腦主機等犯罪使用工具。

▲臺北檢方指揮偵辦逮捕劉姓男子等8名犯嫌。（圖／航警局提供）

移民署掌握大陸籍韋姓男子、魏姓女子在網路上大肆廣告宣傳擁有臺灣身分可免簽進入美國、加拿大等地，以高價成功吸引大量大陸不法分子申辦臺灣護照，韋男、魏女先向買家收取高額訂金後，透過在臺劉姓犯嫌招募臺灣人頭以合成相片冒辦護照供大陸買家使用。韋男、魏女為證明冒辦臺灣護照可以自由進出臺灣，以取信客戶、擴大客源，魏女竟然異想天開，於去年11月間企圖持冒辦護照大搖大擺想入境臺灣，當場遭移民署國境事務大隊查獲移送。

國境事務大隊聯手航警局刑事警察大隊及高雄分局、高雄市警局刑事警察大隊遠赴高雄拘提劉姓、陳姓等8名主嫌，經調查發現，韋男以數千元美金報酬透過劉嫌在臺招募人頭以合成相片冒辦護照，取得護照後交給大陸買家使用。此案為近年查獲人數最多，涉案層面最廣之集團性冒辦護照犯罪案件。

移民署呼籲，國人切勿心存僥倖，移民署對於冒辦護照等不法情事將強力查緝，並繼續與世界各國合作，共同打擊跨國不法集團，守護國家大門。