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移民法新制上路！放寬多項限制提高逾期居留罰鍰

▲▼台東移民署參與「台東東海龍門天聖宮」慈善義賣活動，現場設攤宣導新法修正重點等相關規定。（圖／台東移民署提供，下同）

▲台東移民署參與「台東東海龍門天聖宮」慈善義賣活動，現場設攤宣導新法修正重點等相關規定。（圖／台東移民署提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為保障新住民在台家庭團聚權及營造友善的移民環境，同時強化人流安全管理，今年1月1日開始施行部分新修正之「入出國及移民法」。移民署南區事務大隊台東縣服務站及專勤隊於日前參與「台東東海龍門天聖宮」慈善義賣活動，並在現場設攤宣導新法修正重點及在台居（停）留等相關規定。

宣導活動由專員陳允萍為現場的新住民詳細解說新法內容，像是申請永久居留，外籍配偶免附財產或技能證明；喪偶之外籍配偶或曾經在台合法居留的外籍配偶，對有戶籍未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，只要持停留簽證來臺，就可申請居留；對於外國人申請居留延期者，放寬居留期限屆滿前3個月內申請。另外對於逾期者加重罰則，自今年3月1日起提高罰鍰為新台幣1萬元至5萬元。

▲▼台東移民署參與「台東東海龍門天聖宮」慈善義賣活動，現場設攤宣導新法修正重點等相關規定。（圖／台東移民署提供，下同）

現場有位已歸化國籍的越南新住民阮女士表示：「101年與老公結婚來台灣學中文，按舊法規定須在居住滿1年（365日），新法上路後放寛居住335日以上，就能申辦定居，很感謝服務站人員的專業解說及親切服務，謝謝台灣政府為外籍配偶打造友善的移民環境」。

台東縣服務站主任林明道表示，本次修法對民眾權益影響甚鉅，透過活動的宣導，也讓新住民能更瞭解自身權益。此外，台東縣專勤隊隊長賴淑怡也呼籲近期非洲豬瘟持續肆虐，提醒新住民及國人勿將含有豬肉製品攜帶或以郵寄（快遞）方式寄送入境，倘自近3年發生非洲豬瘟之國家（地區）違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次裁罰新台幣20萬元罰鍰，第2次（含以上）違規者即裁罰新台幣100萬元罰鍰，請全民共同防範非洲豬瘟入侵臺灣，保護我國農畜產品安全。
 

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