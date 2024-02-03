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高雄也有！台糖國產梅花肉「驗出瘦肉精」　同批20包急下架

▲▼衛生局至全聯稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局至16家全聯稽查，今日還會繼續查察。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中市府日前進行肉品動物用藥抽驗，台糖安心豚梅花肉片被檢出瘦肉精，已違反食安法規定，這是國內近10年來首次在後市場抽驗發現豬肉含瘦肉精，該批產品已全數下架。高雄市衛生局獲訊後，昨日晚間緊急前往轄內16家全聯門市稽查，其中一家查獲有20包該批次產品，已要求業者立即下架。

台中市食品藥物安全處1月15日至國防部福利事業管理處台中福利站抽驗國產「台糖冷凍安心豚梅花肉片」（有效日期2024.06.10），經該處檢出乙型受體素西布特羅（Cimbuterol） 0.002 ppm，依照國內動物用藥殘留標準規定其殘留容許量為不得檢出。

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中市府已通知有販售該批肉品的業者，立即下架停止販售，另針對販售的福利站可依違反食安法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

▲▼衛生局至全聯稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一家門市被查獲有含瘦肉精同批產品。（圖／記者許宥孺翻攝）

而高雄市衛生局獲訊後，昨日晚間隨即派員稽查轄內16家全聯門市，其中1家門市查獲20包該批產品（2024/6/10、追溯號碼23121150490-52513），已監督業者下架，今日將會持續查察工作。

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