民房當禪房失智翁闖入取暖　梨山警伸援手...善良民眾收留一晚

記者李陳信得／台中報導

高山夜晚寒冷，寒風凜冽，氣溫急降，上週六(27日)一名嚴姓老翁從南投縣信義鄉神木村，自行搭車前往梨山地區準備入宿慈元宮，因年紀年邁患加上有輕微失智現象，且對山區環境不熟，抵達宮廟時過晚已無人安排入住，老翁因一時心急誤以為附近民宅是可以住宿的禪房，於是直接走入屋內，幸好和平分局梨山分駐所員警熱心協助查明身分，並與其家屬聯繫，屋主亦有感高山地區夜晚寒冷，同意讓老翁暫宿一晚免於受凍，避免發生危害。

▲▼72歲的嚴姓老翁誤把民房當禪房，員警獲報前往協助了解，屋主獲知老翁處境大方借助一晚。（圖／記者李陳信得翻攝）





梨山分駐所警員楊啟華、何聖智等2人於日前深夜11時許接獲民眾報案，稱在和平區復興路與松柏巷住處，有人誤闖民宅屋內不願離去，員警獲報後立即到場處理，因老翁尚無法清楚陳述原因，員警只好將老翁帶回分駐所查明身分並瞭解情形。員警耐心詢問查證身分及案況，年約72歲嚴姓老翁獨自一人從南投縣信義鄉神木村，搭車到梨山地區訪友泡茶，原本當日要入住梨山慈元宮，因抵宮廟時過晚，廟方已無人為其安排入住禪房，且因當時天色已晚，高山地區寒風入骨，老翁一時心急誤走入民宅取暖，所幸員警及時協助順利聯絡到家屬，並得知老人患有輕微老人癡呆現象。

經員警向宋姓屋主告知其誤闖原因後，屋主亦大方免費提供老翁在房間內過夜，避免老翁受凍傷寒發生危害，老翁並於隔日搭車回家，其家人亦萬分感謝員警適時伸出援手，協助老翁順利平安返家。和平分局長沈能成呼籲民眾，目前梨山地區正值冬季，高山地區氣溫銳降，夜晚格外寒冷，上山前請務必攜帶保暖衣物，同時盡同時盡量攜伴上山以確保安全。