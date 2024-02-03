「愛上保育員」傳奇母鶴逝世！為他殺死2公鶴　另類人獸交生8寶寶

▲ 愛上保育員的傳奇母鶴高齡逝世。（圖／翻攝自華府動物園YT）

圖文／鏡週刊

美國華府史密森尼國家動物園（Smithsonian National Park）的母白枕鶴「瓦奴特」（Walnut），是園內知名且相當傳奇的母鶴，因為她愛上保育員，更為此殺害2隻追求她的公鶴。不過園方在今日（2日）證實，瓦奴特不幸逝世，「享壽」42歲高齡。

園方指出，2日早上保育員發現瓦努特不吃不喝，食慾明顯下降，獸醫隨即為她提供抗生素及流質食品。保育員也特別為瓦努特準備她愛吃的食物，包括冰凍小鼠、花生和黃粉蟲，希望能刺激瓦努特的食慾。不過瓦努特似乎不為所動，而且身體狀況越來越惡化，保育員立刻將她直接送醫，但瓦努特的狀況仍沒有好轉，最後在保育員的陪伴下，瓦努特結束傳奇的一生。

園方表示，瓦努特確定是老化病逝，而她真正的死因為腎衰竭。園方也稱，瓦努特以42歲逝世，在白枕鶴界算是非常高齡，因為白枕鶴的平均年齡為15歲，瓦努特明顯是「高壽」。

瓦努特生前最為人知的故事，就是她愛上保育員克羅威（Chris Crowe），瓦努特在2004年認識克羅威，一開始瓦努特並不接受克羅威，而且領域性極強，看到克羅威靠近就想啄。不過後來克羅威努力博感情，到最後瓦努特不僅接受他，甚至還愛上他。

園方一度想為瓦努特配對，並介紹2隻公鶴給她，但沒想到瓦努特不僅不領情，甚至把這2隻公鶴啄死。不過，當瓦努特看到克羅威，就會擺出示好的姿勢，甚至做出求偶式，而且她也只允許克羅威摸她。最後園方決定，讓克羅威做「代理孕父」，協助瓦努特進行人工繁殖，最後讓瓦努特成功生下8隻鶴寶寶。園方指出，白枕鶴是瀕危物種，因此他們都希望瓦努特能生下後代，維持物種繁衍。

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