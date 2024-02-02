桃園替代役為獨老送餐　85歲奶奶開心「多5個孫子」

▲桃園替代役為獨老送餐。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局推動替代役公益大使計畫，在農曆春節前夕，攜手華山基金會為獨居長者發送愛心年菜及協助清理居家環境。替代役男說，能在服役期間參與公益活動很有意義，看到長輩這麼開心，自己也覺得很感動。

85歲的榮眷汪奶奶膝下無子，老伴過世後就一個人獨居，去年10月動完髖關節手術的她，行動略有不便。民政局替代役公益大使團主動訪視，幫忙掃地、洗碗整理居家環境，活潑的替代役男還陪著汪奶奶閒話家常，讓她人生第一次有兒孫滿堂的感覺，開心的直說「好像一次多了5個孫子」。民政局還貼心準備蘋果禮盒，華山基金會則是送上愛心年菜及過年新衣，祝汪奶奶平平安安過好年。

「覺得有點震撼」役男王晨瑋說，這是他第一次參與華山送餐的活動，想到長輩們平常都是孤伶伶一個人，突然覺得自己的陪伴很有意義。役男黃冠豪則說，原本以為服替代役就是在辦公室搬東西、跑文件，沒想到還能參與公益服務，他說，陪伴獨老是很難得的體驗，過程中他一直想起自己的奶奶，突然很想回家陪陪老人家。



民政局長劉思遠表示，113年1月開始，我國兵役恢復一年役期，因應兵役役期延長，為了提高役男服勤效益，桃園市民政局首度推動役男公益服務計畫，依據役男的經歷、興趣或專長組成替代役公益大使團，以「弱勢優先、環境保護」為原則，讓役男在服役期間，參與關懷弱勢、淨山淨灘、衛教宣導等公益服務，發揮服務社會的精神，塑造役男公益正面的形象。