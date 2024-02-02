驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣溪湖鎮員鹿路與彰水路口昨(1)日下午發生死亡車禍！員林客運左轉時，當場將過馬路的一對杜姓老夫妻撞倒輾過，其中84歲杜男頭骨碎裂變形當場死亡，80歲杜妻則是右腳膝蓋以下截肢，仍在加護病房觀察中，而車禍事發瞬間也曝光！

▲彰化老夫妻遭客運撞上，1死1重傷 。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

從畫面中可以看見，當時這對老夫妻各拄著拐杖，牽著雙手走在斑馬線上，準備通過馬路，這時左轉的客運卻在對向機車通過後，繼續行駛，老夫妻見客運未停，反而逐漸靠近，趕緊拉著彼此小跑步試圖通過，但客運依舊未停下，當場將2人撞倒輾過，場面十分驚悚。

警方說明，當時杜姓夫妻倆正要返家，行經員鹿路及彰水路交叉路口時，為綠燈號誌，步行過馬路到一半，碰巧劉男駕駛客運在路口左轉，當時對向也有車在等待左轉，疑似未注意車前狀況，將兩夫婦撞倒直接輾過，2人倒臥血泊中，藥袋散落一地，腳上穿的拖鞋也飛落。

杜男因頭部遭輾過，頭骨碎裂當場死亡，杜妻左小腿骨折、右腿膝蓋以下斷肢，送醫開刀後撿回一命，目前仍在加護病房觀察中，而家屬趕到現場時，跪地撕心裂肺大哭，

▲老夫妻遭車輛輾過後，倒在血泊中一動也不動。