汪星人掙脫繫繩興奮衝啊！騎士煞不住對撞...2人1狗噴飛影片曝

記者黃宥寧／台北報導

毛小孩闖禍主人要扛！北市士林區倪姓飼主帶愛犬出門散步，行經通河西街2段堤外道路時，狗兒突掙脫興奮奔向馬路，曹姓騎士閃避不及撞上，當場與後座女乘客、狗噴飛數公尺，狗狗「肇事」後火速離開現場，留下傻眼的飼主跟受傷的騎士。對此，士林警分局也語重心長呼籲飼主們要管好愛犬。

▲北市士林區有名飼主帶愛犬出門，但狗兒突掙脫繫繩向馬路上，當場與曹姓騎士對撞，當場2人1犬噴飛滑行數尺 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，上月13日倪姓一家人帶著愛犬（米克斯）外出散步，悠哉散步之餘，豈料狗狗卻突掙脫繫繩衝出馬路，曹姓騎士閃避不及猛力對撞，當場與狗還有後座張姓女乘客人車分離噴飛數公尺。

▲狗狗掙脫繩索衝上馬路與騎士對撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

倪姓一家人目擊驚險過程，立刻上前關心倒在地的曹姓騎士、張女，所幸2人僅受擦挫傷，肇事狗狗疑驚嚇過度，起身後拔腿奔離現場。

士林交通分隊長呂昭霆指出，後續將依道路交通管理條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下」對飼主開罰。

最後，再次呼籲飼主盡量避免在道路範圍內遛狗，如須在路上帶毛小孩放風時，別忘了要繫上牽繩，並且留意是否會有鬆脫的可能，別放任毛小孩恣意遊蕩，如果造成其他用路人的意外，恐必須連帶負擔行政和民、刑事等相關交通事故責任。