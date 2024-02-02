和平暖警配合警友辦事處及宗教團體 寒冬送暖到偏鄉助弱勢

▲▼和平警分局結合警友辦事處及公德會大道院等，到和平偏鄉寒冬送暖助弱勢。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

農曆春節將至家家戶戶喜慶團員，但在台中市偏鄉卻有許多弱勢家庭無法享受這份喜悅，還要為生活奮鬥、有些甚或無法見上家人一面，有的還是獨居的老人。為此，和平警分局於昨(1)日農曆春節，聯合中華大家功德會及谷關大道院，一同派員前往拜訪轄內極為艱困的弱勢家庭，期許在這些弱勢家庭、獨居老人的生活裡，增添一分暖意，沾點過節的喜悅。





昨由分局長沈能成、副分局長林鉦哲及警察之友會和平辦事處主任林克洋，帶領相關派出所所長及勤區員警，並聯合中華大家功德會執行長汪開宏、谷關大道院住持陳秀蓮師姊等人，一行人攜帶大批行善物資，有電暖器、米糧、麵食、飲料、罐頭及零食等，特別拜訪和平區內極度困難的弱勢家庭，他們深居陋室，少有子女陪伴，抑或患有身心障礙；而其中一戶徐先生的老母親此刻仍在住院期間，家境更為艱苦，適逢此次一行人到訪接濟，對此深表感動。

和平分局分局長沈能成表示，山地偏遠地區物資補給不易，有許多獨居老人及弱勢家庭時常無法順利得到協助，因此山地警察扮演更不一樣的角色，期能發揮社區警政，在勤務中發現需要關懷、幫助的居民，也鄭重感謝來自中華大家功德會、谷關大道院及大台中警察之友會和平辦事處的鼎力相助。