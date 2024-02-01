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自衛消防編組連續建功　南消二大推動防火管理見成效

▲台南下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，撥打119電話通報，撲滅起火源及疏散店裡購物民眾，未釀成嚴重災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，撥打119電話通報，撲滅起火源及疏散店裡購物民眾，未釀成嚴重災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊所轄，近日連續兩次皆因自衛消防編組啟動建功，下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔產生白煙，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，通報班撥打119通報，滅火班員工立即拿滅火器撲滅起火源，避難引導班員工立即疏散店裡購物民眾，處置得宜未釀成嚴重災害。

▲台南下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，撥打119電話通報，撲滅起火源及疏散店裡購物民眾，未釀成嚴重災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一時間消防局接獲通報後，立即派遣下營、第二救災救護大隊、麻豆、柳營、官田、學甲分隊馳援救災，下營分隊到達現場後確認人員已全部疏散，場所員工已將總電源關閉，並使用滅火器撲滅火源，發揮了自衛消防編組的功效，達到火災預防的目的。

▲台南下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，撥打119電話通報，撲滅起火源及疏散店裡購物民眾，未釀成嚴重災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府團隊對於公共場所的消防安全相當重視，因此每間場所應透過定期電器檢查及員工演練，來達到火災預防的目的，甚至是有火災發生的時候，可以馬上做出應變。

▲台南下營區某間超市發生火警，辦公室因電線過熱造成燒熔，員工第一時間啟動員工自衛消防編組，撥打119電話通報，撲滅起火源及疏散店裡購物民眾，未釀成嚴重災害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，自衛消防編組做得好，財產安全有保障，建立完善自衛消防編組。最近在第二大隊發生的兩件火警，都在消防隊抵達前，透過內部員工平時定期演練，就能及時將小火撲滅，有效防止火災擴大。

二大隊長王騰毅表示，在家裡預防類似的電器火災，需定期檢查臥室、客廳使用電器的安全；工廠或是賣場的業者則需要定期檢視電器、插座及電線的使用狀況；此外，業者定期演練自衛消防編組，讓人員能於災害發生時，第一時間不慌亂，冷靜地災害應變及消防安全設備正確的操作，透過場所初期應變，有效將傷害降到最低，減少生命及財產損失。

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