中正大學第六任校長交接典禮　蔡少正接任

▲中正大學第六任校長蔡少正上任。（圖／中正大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中正大學第六任校長交接典禮2月1日舉行，新任校長為蔡少正教授，典禮上自卸任校長馮展華手中接掌印信，並由教育部次長劉孟奇頒發聘書，也代表將由蔡少正上任帶領中正大學邁向三十五週年。蔡少正感謝遴選委員的肯定與支持，也期許未來四年能無畏大環境的艱難，持續帶領中正教職員工生前進，讓中正大學走上最好的路。

▲中正大學新舊任校長交接印信。（圖／中正大學提供）

中正大學新任校長交接典禮於今日在該校大禮堂國際會議廳舉行，教育部、國科會、地方政府及台綜大系統等校外貴賓皆到場致賀第6任校長蔡少正，並由教育部次長劉孟奇親自致送聘書。劉孟奇提到，蔡少正校長學術跟行政經驗非常完整，曾為台灣生物醫學領域奠定堅實的基礎，也非常具有國際影響力，相信在上任後，能將中正帶到更非凡的境界。

▲中正大學第六任校長交接典禮。（圖／中正大學提供）

「從今天捲起褲管，開始執行。」蔡少正說，中正大學的歷史近三十五年，一間學校要成長茁壯，除了來自政府單位的經費挹注之外，還要民間企業的支持。他提到，所有的事情都是一點一滴累積而成，在林清江校長創校、前任校長們的努力下，才有中正大學現在的根基，今後也將持續努力向前一步。

而在蔡少正校長上任後，中正校內行政單位主管也注入新血，除了由教育所教授詹盛如、資管系教授洪新原任職副校長、成教系教授李藹慈任職主任秘書，其他一級主管分別為教務長通識中心黃俊儒特聘教授、學務長企管系盧龍泉教授、總務長楊哲優、研發長機械系陳世樂教授、國際長語言所何德華教授、資訊長資工系張榮貴教授、圖書館館長運競系何承訓教授、諮商中心心理系鄧閔鴻教授、環安中心化工系王朝弘教授、體育中心運競系廖俊儒教授、清江學習中心經濟系崔曉倩教授、通識教育中心成教系李雅慧教授、語言中心外文系陳玟君副教授、前瞻製造系統中心機械系姚賀騰教授。

校方指出，中正大學校長蔡少正於醫學界研究表現亮眼，在學術上具高度專業與貢獻，曾經獲得教育部學術獎、全國頂尖2%科學家、美國生殖研究學會中的富勒‧貝澤爾國際科學家獎、美國實驗生物學及醫學會的傑出科學家獎、國科會與科技部的傑出研究獎，並曾任多家國際期刊主編、資深編輯委員、編輯委員。

除學術亮眼外，蔡少正校長也因為在政府單位行政經歷，對於政策面相當了解。他曾任科技部生科司司長、亞洲子宮內膜異位症及肌腺症學會理事長、中國生理學會理事長、國科會生物處形態及生理醫學學門召集人、成功大學醫學院生理所所長，以及行政院、教育部、衛福部、考選部、國科會、農委部等諮詢、審查委員。校方表示，期盼在蔡校長多項經歷之下，為中正大學帶領出新的篇章。