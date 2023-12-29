中正大學公布警察維護治安滿意度　住家社區觀感滿意度破5年新高

▲中正大學犯罪研究中心公布台灣民眾對司法與犯罪防治滿意度調查研究，住家、社區治安狀況觀感滿意度破9成。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心從2008年開始，長期關注全國治安問題，在29日公布「2023年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，民眾對於警察維護治安工作滿意度達74.91%，比起2022年上升了6.51個百分點，最主要的住家與社區治安狀況觀感，滿意度更高達90.25%，創近5年新高。

國立中正大學犯罪研究中心為第三方公正機構，長期關注全國治安議題，採「分層比例隨機抽樣法」，將台灣本島及離島地區（含澎湖、金門、馬祖）等行政區分為22層，依各層18歲以上人口數佔全國18歲以上總人口數之比例分配各層預期完成之樣本數量，並根據內政部戶政司公布的最新人口資料計算樣本配置。

首先，台灣民眾對於犯罪整理治安狀況觀感，正面評價達49.24%；台灣民眾對住家、社區治安狀況觀感，正面評價達90.25%；台灣民眾對於警察維護治安工作滿意程度，持正面評價達74.91%。

中正大學犯罪研究中心公布的布告也指出，針對毒品查緝、酒駕取締的滿意度分別是63.49%、75.32%，另外，遏止街頭聚眾鬥毆事件，則是持正面評價達81.5%。

研究報告指出，雖然整體治安狀況之觀感僅有49.24%的民眾認為當前治安良好；雖未達半數以上之民眾認可，但與2022年度調查結果（36.38%）相比，已成長近13個百分比（12.86%），顯示有不少民眾對整體治安感到更加安心。