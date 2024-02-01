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社會 社會焦點 保障人權

單挑4大車「慘被包夾」怒敲車窗　超派賓士男身分曝光這下慘了

▲▼台中男子把國道當競技場，一路狂飆蛇行急煞，6天後落網。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

▲▼台中男子把國道當競技場，一路狂飆蛇行急煞，7天後落網。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名開賓士車的28歲謝姓男子，25日凌晨1點44分行駛國道一號北上方向，原本要下烏日交流道，不料被右側接連2輛經過的大車阻擋，害他錯過交流道，謝愈開愈氣，沿路找尋害他的大車，就這樣一路狂飆、蛇行、變換車道、緊急煞車等長達數公里，不但阻擋4輛大車，最後被擋在內側車道，徒手砸毀大車擋風玻璃，站在後方的女友大喊「走了啦，別鬧了」，謝男昨晚在烏日落網。

▲▼台中男子把國道當競技場，一路狂飆蛇行急煞，6天後落網。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

從上傳影片看出，謝男原本行駛在內側車道，後來右切到中線車道，正當要再切到外側車道下烏日交流道時，右邊接連2輛大車開過，他已跨過槽化線卻無法下交流道，只得被迫繼續往北開，或許是這時被大車按喇叭，謝男愈開愈氣，決定要找叭他的大車駕駛，問個清楚。

▲▼台中男子把國道當競技場，一路狂飆蛇行急煞，6天後落網。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

謝男後來又是一陣猛切，急切入內側車道，害得後方大車急踩煞車，接著加速駛離，只見謝男在前方道路蛇行、一再變換車道，黑暗中因賓士車和大車不時急踩煞車，煞車燈狂亮，相當刺眼。

幾分鐘後，謝男突然又從外側左切到中線車道，擋在大車前頭，幾秒後再猛踩油門往前衝，這時右邊1輛聯結車硬切到內側車道，把謝男逼到停車，謝男氣得開門下車，拉開聯結車駕駛的車門要找司機理論，司機加油離去，謝男回到車上再度向前，這時他車子四周已被4大車包夾。

▲▼台中男子把國道當競技場，一路狂飆蛇行急煞，6天後落網。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

國道警方昨晚循線在烏日逮捕謝男，謝認為，他正常行駛，不解為何被叭，當下情緒失控，一時衝動，才想找出叭他的車主，要問個明白，而4輛大車司機到場後都推說，是謝男先挑釁的。

警方查出謝男還遭台中地檢署發布的妨害自由通緝犯，訊問後，依刑法第185條公共危險罪、第304條妨害自由罪、第354條毀棄損壞罪等送辦。


 

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