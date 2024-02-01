快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

記者崔至雲／台北報導

立法院第11屆院長選舉今（1）日上午10點半登場，因第一輪投票結果顯示，投國民黨韓國瑜有54票、投民進黨游錫堃有51票、投民眾黨黃珊珊則有7票，以及一張無效票，並未有人過半數，因此於12點半時進行第二次選舉投票。時間於1點半時開始唱票，最終韓國瑜獲54票、游錫堃獲51票，民眾黨8位立委則未出席第二輪投票，立法院長由韓國瑜當選。

▲立法院第11屆立法委員報到，立法院長選舉開票。（圖／記者湯興漢攝）



新科立委今日正式上任，依立院排定流程，10點30分將進行院長投票選舉，於中午12點開票，但據立法委員互選院長、副院長辦法規定，首輪沒有人獲得過半選票，因此前兩名將進入第二輪選舉，第二輪選舉則以得票數較高者勝出。

第二輪投票於下午12點半開始投票，國民黨立委投完票後均亮票並投票，待藍、綠軍投完票後，柯建銘宣布，國民黨、民進黨立委已經投票完畢，但不知道民眾黨立委會不會回來投票，所以要等到表定開票時間一點半。不過到了一點半唱票時，白營均未出席。

在唱票時唱票員依照各政黨票匭來唱票，當韓國瑜獲得54票時，國民黨立委不等唱票仍在繼續，全體直接歡聲雷動，現場直接大聲歡呼，更有人高喊「給我一個院長，韓國瑜！」。

這次正、副院長選舉國民黨推派韓國瑜、江啟臣「韓江配」；民進黨推出游錫堃、蔡其昌「游昌配」；民眾黨則推出黨團副總召黃珊珊角逐。但第一輪投票結果顯示，韓國瑜有54票、投游錫堃有51票、投黃珊珊則有7票，另有一張因印泥污染的選票，導致最終有一張廢票。

隨後民眾黨立委陳昭姿隨即在臉書承認，雖清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印污污染手指及選票，導致被主席柯建銘認定為廢票，謹此向民眾黨黨團與支持者致歉。